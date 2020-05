Due pattuglie covid della polizia locale controllano il territorio di Assisi

Ogni giorno sul territorio comunale vigilano due pattuglie Covid della polizia locale. In pratica gli uomini e le donne in divisa, su disposizione dell’amministrazione comunale, in coordinamento con le forze dell’ordine, pattugliano il centro storico e le frazioni al fine di controllare eventuali assembramenti nei parchi, nelle piazze e nei mercati che da lunedì scorso hanno riaperto. Il territorio è monitorato con turni appositamente flessibili e in orari che si estendono rispetto ai turni ordinari. Per eventuali criticità o necessità di verifica, i cittadini possono chiamare il comando della polizia locale e chiedere interventi in caso di necessità.

La polizia locale ha il compito di verificare il rispetto delle misure impartite in questa Fase 2, dopo l’emergenza coronavirus dei mesi scorsi, quindi l’uso delle mascherine nei locali chiusi aperti al pubblico e commerciali e il ricorso al distanziamento sociale. Fino ad oggi la cittadinanza di Assisi si è dimostrata attenta e disciplinata, rispettosa delle regole, come ieri quando, durante il passaggio delle Frecce Tricolori, non si sono verificati assembramenti.