Il problema della tossicodipendenza, incontro online mercoledì 27 ottobre

Da oltre settant’anni Narcotici Anonimi prova a dare una risposta a questo problema grazie a un programma basato sui Dodici Passi, all’aiuto e al supporto tra dipendenti in recupero e alle riunioni periodiche.

Fonte Sottocomitato Pubbliche Relazioni Narcotici Anonimi

Narcotici Anonimi è un organismo internazionale senza fini di lucro presente in tutto il mondo, con circa 70.065 incontri settimanali in 131 Paesi. Anche in Italia siamo attivi in diverse città e collaboriamo con Istituti di detenzione, SerD, comunità e altri organismi istituzionali.

Per far conoscere la nostra associazione abbiamo organizzato un incontro virtuale aperto a tutti: professionisti, operatori della sanità, mezzi di comunicazione, istituzioni, scuole e in generale chiunque sia interessato a saperne di più. Racconteremo la nostra realtà e le tante proficue collaborazioni con diverse istituzioni in molte città d’Italia.

Questo incontro si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 10.30 sulla piattaforma Zoom. Alcuni membri, dipendenti in recupero, racconteranno la loro esperienza: dal problema della dipendenza attiva, alla scoperta di NA e alla loro vita senza l’uso di droghe.

Se sei interessato a conoscere meglio l’associazione, capire come funziona e avere un’idea di quello che facciamo per superare il problema della droga puoi iscriverti senza alcun impegno a questo link: http://bit.ly/ NAIscrizione