“Il Provinciale” ad Assisi, il 16 marzo in prima serata su Rai3

Andrà in onda sabato 16 marzo, alle 21.45 su Rai Tre, la puntata de “Il Provinciale” dedicata ad Assisi. La popolare trasmissione, condotta da Federico Quaranta, racconterà storie, aneddoti e curiosità passando per il centro storico, la Rocca Maggiore, il monte Subasio, la Basilica e il Bosco di San Francesco, il santuario di San Damiano, l’Eremo delle Carceri.

Il conduttore, partendo dalla cima del Subasio e dalla città serafica, si metterà in cammino in Umbria fino alla piana di Castelluccio, in un percorso che chiamato “Nel mezzo della vita”. Lo scopo del viaggio è quello di comprendere come mai, proprio in questa regione, si siano concentrate nel corso dei secoli il più alto numero di esperienze eremitiche e monastiche: da San Francesco a Santa Chiara, da San Benedetto da Norcia a Santa Rita da Cascia.

Federico Quaranta incontrerà alcuni frati che racconteranno la loro storia, ma anche gente del posto e pellegrini, ascoltando anche la voce di artisti del calibro di Angelo Branduardi, Ascanio Celestini e Ambrogio Sparagna.

Branduardi e Celestini, in particolare, proporranno performance in location particolarmente suggestive della città. A impreziosire la narrazione anche figure e artisti del territorio, come l’Ensemble Micrologus che si esibirà all’interno della Rocca Maggiore.

Si tratta della quinta e ultima puntata del ciclo di prime serate de “Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti”, con protagonista Federico Quaranta, che già lo scorso anno aveva scelto di raccontare bellezze e atmosfera della città serafica. Le riprese sono state effettuate nel mese di febbraio, il sindaco Stefania Proietti si è recato sul set per incontrare autori e operatori della trasmissione, dando il benvenuto ad Assisi, che è sempre più protagonista anche in televisione e nel cinema. Il noto conduttore, in uno dei momenti di pausa, ha voluto salutare la città con un video messaggio diffuso attraverso i canali social “Visit Assisi” e “Visit Assisi Official”, rispettivamente pagina Facebook e account Instagram ufficiali del Turismo del Comune. “Questa città – ha detto Quaranta – è così accogliente, inclusiva. Veniteci, perché qui si compie un viaggio spirituale infinito, mistico e superiore. Venire ad Assisi è ciò che conta”.