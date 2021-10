Chiama o scrivi in redazione

Papa Francesco torna ad Assisi il 12 novembre 2021

Giunta quest’anno alla sua quinta edizione, la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco con lo scopo di sensibilizzare all’ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti, sarà celebrata domenica 14 novembre 2021. In preparazione a questo momento che investe tutta la Chiesa, il Papa si recherà in forma privata ad Assisi, venerdì 12 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Papa Francesco incontrerà in forma privata un gruppo di 500 poveri provenienti da diverse parti dell’Europa e trascorrerà con loro un momento di ascolto e preghiera.

di Redazione

Il sindaco Stefania Proietti, appena ufficializzata la notizia del ritorno di Papa Francesco, ha così commentato: “Proviamo una immensa gioia al pensiero di riavere ad Assisi, per la quinta volta nel suo Pontificato, il nostro Santo Padre che il prossimo 12 novembre sarà nella basilica di Santa Maria degli Angeli in vista della celebrazione della quinta Giornata mondiale dei poveri. La sua visita ci emoziona e ci rallegra profondamente, particolarmente toccante sarà l’incontro con 500 poveri provenienti da tutta Europa”.

“Papa Francesco conferma ancora una volta – ha concluso il sindaco – di essere un amico fraterno della città di Assisi che è citta-messaggio nell’ascolto del grido dei poveri e nella cura dei sofferenti della terra”.