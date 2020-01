Pericoloso inseguimento nella notte, Polizia bracca ladro e lo arresta

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dal Questore di Perugia Mario Finocchiaro per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi durante un posto di controllo in zona Petrignano hanno deciso di fermare un’autovettura in transito guidata da un uomo.

La vettura, in un primo momento ha rallentato fino a fermarsi, per poi rapidamente riprendere la marcia andando a sbattere contro la volante danneggiandola. A quel punto ne è nato un inseguimento fino a quando grazie anche l’intervento di altre pattuglie nel frattempo sopraggiunte in aiuto, l’autovettura è stata bloccata mentre ha svoltato in una strada privata senza uscita.

Alla guida c’era un 59enne, di Assisi, con precedenti di polizia.

L’uomo non ha dato alcuna giustificazione della sua condotta. All’interno del veicolo gli attrezzi del “mestiere”, due grosse mazze, lastre di plastica solitamente utilizzate per forzare porte e finestre e alcune paia di guanti. Insomma, tutto l’occorrente, per andare a rubare.

Il 59enne è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale è stato denunciato anche per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Al termine delle attività di rito il 59enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.