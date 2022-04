Ad Assisi un omaggio all’artista Claudio Carli

Domenica prossima, 10 aprile, a partire dalle ore 18, si svolgerà un evento dedicato all’artista Claudio Carli curato dal professor Ezio Genovesi.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

L’appuntamento sarà nella sede della Società culturale Arnaldo Fortini e prima avrà luogo una visita guidata alla mostra Distanti Vedute allestita nei locali della Biblioteca comunale dove sarà possibile ammirare le sculture di Federico Della Bina e le composizioni floreali ikebana di Carla Taticchi e Massimiliano Ciofini; all’interno della mostra saranno esposte anche alcune opere del maestro Carli.

Quello di domenica è l’ennesimo appuntamento organizzato in collaborazione con la Società Sistema Museo e la Società Arnaldo Fortini per far rivivere la biblioteca comunale di Assisi come luogo di incontro culturale e che richiamano centinaia di presenze.

Intanto l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino al 30 settembre prossimo la mostra Distanti Vedute.

“L’omaggio al maestro Claudio Carli è doveroso – ha affermato l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci – perché con la sua arte ha interpretato e descritto l’anima di Assisi e tutti gli assisani mostrano gratitudine nei confronti di un artista che ha lasciato un patrimonio di grande bellezza e la luce incommensurabile della sua arte, impressa nelle opere, è immortale”.

Per informazioni telefonare al numero 075/813481 o scrivere all’email biblioteca@comune.assisi.pg.it (si ricorda che per l’accesso è necessario il Green Pass).