Al Teatro Lyrick di Assisi gli Oblivion

In scena domani (23 aprile) alle 21.15 al Teatro Lyrick di Assisi Oblivion Rhapsody, spettacolo di e con gli Oblivion che saliranno sul palco per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: la summa dell’universo Oblivion come non lo abbiamo mai visto né sentito prima d’ora, con la regia firmata da Giorgio Gallione.

In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli) sfidano se stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracaduti per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita. Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

“Oblivion Rhapsody” è un gigantesco bigino delle performance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in un viaggio allucinato e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.

L’invito è di prepararsi a un’incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memorabile, un’indigestione senza limiti e senza senso, una “Oblivionata” all’ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una Citrosodina.

Prevendite su circuito TicketItalia

La stagione teatrale del Teatro Lyrick è organizzata da Associazione Culturale Zona Franca, direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo del Comune della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com