Assisi, Bibliotour porta letture nelle frazioni

Dal 14 novembre dieci tappe per bambini e famiglie

La Biblioteca comunale di Assisi inaugura il Bibliotour inverno 2025-2026, un percorso itinerante di letture e laboratori pensato per avvicinare i bambini al piacere dei libri e della socializzazione. Dal 14 novembre al 28 marzo, dieci appuntamenti gratuiti toccheranno altrettante frazioni del territorio, con il supporto dell’associazione “Birba chi legge” e la collaborazione di volontari ed esperti.

Il tema scelto, “Semi di meraviglia”, invita bambine e bambini dai 3 ai 10 anni a vivere esperienze di narrazione e attività creative insieme a genitori, nonni e adulti, trasformando la lettura in un momento di comunità.

La vicesindaco Veronica Cavallucci, con delega alla cultura, sottolinea come il successo delle edizioni estive abbia spinto l’amministrazione a proporre il format anche in inverno: “La biblioteca si muove verso le frazioni per intercettare un pubblico più ampio e rafforzare il legame sociale e culturale”.

Il calendario parte venerdì 14 novembre alle 16.30 a Santa Maria degli Angeli, presso il Palazzo Capitano del Perdono. Seguiranno tappe a Capodacqua (28 novembre, ore 16.30), Costa di Trex (19 dicembre, ore 21.00), Tordandrea (5 gennaio, ore 16.30), Palazzo (22 gennaio, ore 16.30), Rivotorto (6 febbraio, ore 16.30), Assisi centro (28 febbraio, ore 18.30), Petrignano (6 marzo, ore 16.30), Viole (13 marzo, ore 16.30) e Castelnuovo (28 marzo, ore 16.30).

La partecipazione è gratuita e sostenuta dal Comune di Assisi. Per informazioni: 075 813481 – biblioteca@comune.assisi.pg.it.