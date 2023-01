Assisi tra le 10 città finaliste per Capitale italiana cultura 2025

Assisi rientra tra le 10 città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura 2025”. Lo ha reso noto il ministero della Cultura ricordando che gli enti locali scelti presenteranno i propri dossier a una giuria di esperti nel corso di un’audizione pubblica tra il 20 marzo e il 21 marzo. L’incontro per Assisi è fissato per il 20 mattina.

“Come amministrazione comunale siamo veramente orgogliosi – ha commentato l’assessore comunale alla cultura Veronica Cavallucci – di aver superato il primo step. E’ importante per la città di Assisi avere la possibilità di ambire al titolo perchè abbiamo presentato un’idea originale e attrattiva. Abbiamo partecipato con la convinzione che sia una grande opportunità per un ritorno in termini di visibilità, di pubblico e quindi, anche di turismo e occasioni di sviluppo. Ce la metteremo tutta per convincere la giuria della bontà del nostro progetto”.

A titolo di cronaca, tra le finaliste anche le altre due città umbre, Spoleto e Orvieto.