Tutto pronto per i centri estivi, riservati ai bambini e ai ragazzi

L’amministrazione comunale ha deciso di organizzare i centri estivi per bambini e ragazzi da intendersi sia come offerta ricreativa ed educativa e sia come misura di sostegno alle famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

Da un punto di vista organizzativo, la gestione del servizio è affidato all’esterno a soggetti qualificati e i destinatari sono strutturati in due fasce, bambini da 3 a 6 anni, e ragazzi da 7 a 12 anni (possono essere accolti anche bambini che necessitano di assistenza personale specialistica).

I centri estivi si svolgeranno dal 5 luglio al 6 agosto, dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle13), nelle aule scolastiche e negli spazi verdi circostanti l’istituto scolastico “Galeazzo Alessi”, in via Toti, a Santa Maria degli Angeli per un massimo di 100 posti (5 gruppi da 8 bambini e 5 gruppi da 12 ragazzi).

Le iscrizioni vanno effettuate nei giorni 26, 28 e 29 giugno (dalle 9 alle 13) presso i laboratori Archimede in via Patrono d’Italia 66/B a Santa Maria degli Angeli; il costo settimanale per le famiglie è di 30 euro.

Il contributo che l’amministrazione verserà è di 35 mila euro, risorse previste dal decreto sostegni bis e indirizzate proprio a tale finalità.

“Come amministrazione, soprattutto in questo momento particolare in cui persiste l’emergenza sanitaria, – ha affermato l’assessore ai servizi socio-sanitari Massimo Paggi – vogliamo stare vicini alle famiglie in primis come sostegno concreto nella gestione dei figli, poi come segnale ai bambini e ai ragazzi, privati per troppo tempo della loro socialità, di ritrovarsi e compiere attività formative che si esplicheranno in laboratori e lezioni. Lo sforzo economico del Comune è in linea con la sua attività amministrativa, ma va anche ricordato che la quota versata può essere recuperata tramite il Bonus Centri Estivi se si rientra nelle linee guida della Regione”.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it