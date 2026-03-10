Giotto e san Francesco: la rivoluzione del Trecento in mostra

Terzo settore, al Senato il convegno “Oltre le appartenenze” ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell’Italia al centro del convegno “Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della coesione sociale”. L’incontro, promosso dal senatore Lucio Malan e svolto presso Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, ha riunito alcune tra […]

Cina, commercio estero in aumento del 18,3% nei primi due mesi del 2026 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 18,3% su base annua nei primi due mesi del 2026, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione generale delle dogane. I dati mostrano che il volume totale del commercio di beni ha raggiunto i 7.730 miliardi di yuan (circa 1.120 miliardi di dollari USA) […]

Piano Mattei, a Palazzo Chigi la quinta riunione della cabina di regia ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, presieduta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Alla riunione hanno partecipato i membri di Governo componenti della Cabina di Regia, i presidenti delle Commissioni […]

Steatosi epatica, una sfida emergente per la sanità pubblica ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso il Senato della Repubblica, un tavolo di confronto, su iniziativa del Segretario X Commissione del Senato Ylenia Zambito, per discutere della presa in carico del paziente affetto da steatosi epatica.All’evento hanno partecipato rappresentanti della comunità scientifica, istituzioni e associazioni di categoria. L’attenzione si è focalizzata sulle […]

Enpaf, Pace “Nuove proposte per il welfare dei farmacisti specializzandi” ROMA (ITALPRESS) – “I farmacisti specializzandi rappresentano una componente fondamentale del nostro sistema sanitario. Negli ospedali e sul territorio contribuiscono ogni giorno a rispondere a bisogni di salute molto delicati. Il loro percorso, però, è particolarmente impegnativo: accanto al tirocinio obbligatorio devono seguire le lezioni universitarie e preparare gli esami. È il modello con cui […]

Doppio argento Italia alle Paralimpiadi con Pelizzari e De Silvestro CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Doppio argento per l’Italia alle Paralimpiadi. Secondo posto per Federico Pelizzari nella combinata alpina uomini standing. Oro al francese Arthur Bauchet, bronzo per l’austriaco Thomas Grochar. “Sono contentissimo – ha dichiarato l’azzurro -, aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo, finalmente è arrivata, ho perso anche il bastoncino in cima, ho fatto […]

Giacomo Bertagnolli oro nella Combinata alle Paralimpiadi CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia d’oro nella combinata alpina Vision Impaired alleParalimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme alla guida AndreaRavelli. L’azzurro, primo dopo la prova del Super-G VisionImpaired, ha mantenuto – nello slalom – un vantaggio di 0″65 sulbritannico Neil Simpson, terzo Johannes Aigner, a +1’04”. “Ve lo avevo promesso, […]

Nordio “Dimissioni di Bartolozzi non prese in considerazione” TORINO (ITALPRESS) – “Dimissioni? No, sono considerazioni che in questo momento non vengono prese”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato l’ipotesi di un passo indietro del suo capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, a margine di un evento sul referendum organizzato da FdI oggi a Torino. “La dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo […]

Energia, Von der Leyen “Lo stop al nucleare un errore strategico dell’Europa” PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività, se agiamo nel modo giusto ora. Nell’ultimo decennio abbiamo compiuto grandi progressi nel campo delle energie rinnovabili. La situazione del nucleare, purtroppo, è diversa. Mentre nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal […]