Grande attesa alla Lyrick Summer Arena per Michele Bravi il 3 settembre

Neanche il maltempo ha fermato Assisi OnLive, progetto culturale di musica, teatro e spettacolo dal vivo in scena fino al 25 settembre alla Lyrick Summer Arena di Assisi. Ieri sera, infatti, nonostante la pioggia incessante, lo spettacolo di Luca Ravenna “Rodrigo Live” è comunque andato in scena all’interno del Teatro Lyrick, per la gioia del pubblico che ha potuto così apprezzare appieno la trascinante ironia del maestro della stand-up comedy.

Il Festival prosegue il 3 settembre (sempre alle ore 21.00) con il cantautore umbro Michele Bravi che arriva in Arena con l’unica tappa umbra della sua tournée estiva live piano e voce prodotta da Vivo Concerti. L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito lo scorso 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato a gennaio e che ha debuttato #1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 11 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

BIO – Michele Bravi, 26 anni, cantautore nato nel 1994 a Città di Castello. Il 2021 si è aperto per lui con l’uscita del nuovo progetto discografico “La Geografia del Buio”, che ha debuttato al #1 della classifica Fimi/Gfk di album e vinili, anticipato dai singoli “Mantieni il Bacio”, certificato disco d’oro, e “La Vita Breve dei Coriandoli”. Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore. A settembre 2020, Michele è tra gli artisti che prendono parte al concerto – evento “Heroes e al progetto “Scena Unita”, entrambe le iniziative nate a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. La collaborazione con Elodie per il singolo doppio platino “Nero Bali” risale al 2018, anno in cui pubblica anche il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori). Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”. Il 18 giugno pubblica il suo nuovo singolo ‘’Falene’’ con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants.

Come da norme governative, l’accesso al live è consentito previa presentazione del Green Pass. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con CTF Medical e la Casa di Cura Liotti di Perugia, sarà possibile effettuare il tampone rapido sia nei giorni precedenti l’evento, telefonando allo 075 372 5112, che in loco prima del live dove sarà presente un’unità mobile di analisi a partire dalle ore 17.00. Il prezzo del tampone: euro 15,00 per over 18, euro 10,00 per under 18.

All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Il programma completo di Assisi OnLive è consultabile sul sito ufficiale www.assisionlive.it

Assisi OnLive è promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.