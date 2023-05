Lavori basilica Santa Maria restauro e miglioramento sismico

Mercoledì prossimo inizieranno i lavori di restauro e miglioramento sismico nella parte esterna della basilica papale di Santa Maria degli Angelie nell’area sono necessari alcuni cambiamenti alla viabilità anche per l’allestimento di un ponteggio e del cantiere che ospita una gru sul lato sud ovest in Via Protomartiri Francescani.

Una serie di provvedimenti scatterà dal 31 maggio prossimo al 1° giugno 2024 e riguarderà Via Protomartiri Francescani nel tratto che va dall’intersezione con Via Patrono d’Italia all’intersezione con via Capitolo delle Stuoie.

Per la precisione saranno stabiliti il senso unico di circolazione in direzione Via Capitolo delle Stuoie, l’obbligo di arresto e dare la precedenza (stop) per i veicoli che provengono da Via Patrono d’Italia all’intersezione con Via Capitolo delle Stuoie, il divieto di circolazione per autobus (eccetto il servizio di linea urbano) e per autotreni e per veicoli con carico superiore a 5 tonnellate, il divieto di sosta sul lato nord dall’intersezione con Via Patrono d’Italia (fino al civico 17) e due aree di sosta per le autovetture sui lati sud e nord che saranno adeguatamente segnalate.