Mandrake incanta il pubblico del Lyrick nella città di Assisi

Giuseppe Ninno porta in scena il nuovo show della rassegna

L’attesa per la stagione teatrale umbra raggiunge il culmine con l’arrivo di una delle figure più amate del panorama live contemporaneo. Mandrake, pseudonimo del talentuoso Giuseppe Ninno, si prepara a calcare il palcoscenico del Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 26 aprile alle ore 21:00. L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone di Tourné 2025/2026, rassegna che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico regionale grazie a una programmazione eterogenea e di altissimo profilo. Lo spettacolo, intitolato La famiglia Imbarazzi, promette di trasportare gli spettatori in un universo narrativo dove il grottesco si fonde con la quotidianità più schietta, tipica dello stile che ha reso celebre l’artista pugliese a livello nazionale.

Il talento poliedrico di Giuseppe Ninno

Il fulcro della rappresentazione risiede nella straordinaria capacità di Giuseppe Ninno di scindersi in una moltitudine di personaggi. In questo atto unico, l’attore interpreta ogni singolo membro della stravagante famiglia Imbarazzi, dando vita a un carosello di maschere moderne che riflettono, con estrema lucidità, i tic e le manie della società attuale. La performance non si limita a una semplice sequenza di sketch, ma si configura come un’esperienza immersiva totale. Il pubblico di Assisi diventerà parte integrante del racconto, sollecitato da una verve improvvisativa che rende ogni replica un evento irripetibile. La forza di Mandrake risiede proprio in questo: la capacità di abbattere la quarta parete, rendendo il teatro uno spazio di condivisione orizzontale e vibrante.

Un calendario ricco di grandi nomi per Tourné

L’appuntamento con la comicità di Ninno rappresenta solo una delle tappe fondamentali di un percorso artistico iniziato mesi fa. La collaborazione con l’amministrazione comunale ha permesso di strutturare una stagione che vede alternarsi maestri della musica e del giornalismo d’inchiesta. Prima dell’approdo della famiglia Imbarazzi, il Lyrick ospiterà il 15 marzo l’omaggio a Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra, seguito il 17 marzo dalle sonorità intramontabili degli AbbaDream. Aprile si aprirà invece con l’innovazione di Alessandro Cattelan il 12 e la profondità autorale di Roberto Vecchioni il 15, delineando un’offerta culturale che non lascia spazio alla monotonia.

La transizione verso la stagione estiva umbra

Oltre ai confini delle mura teatrali, il progetto Tourné estende i suoi orizzonti verso la primavera inoltrata e l’estate. Dopo il passaggio di Mandrake, il testimone passerà a Marco Travaglio l’11 maggio, per poi spostarsi verso i club e le arene all’aperto. Ermal Meta sarà protagonista all’Afterlife di Perugia il 29 aprile, mentre i Tiromancino animeranno il Teatro Morlacchi il 21 maggio. La chiusura del ciclo indoor al Lyrick sarà affidata all’ironia travolgente di Valentina Persia il 23 maggio. Successivamente, l’attenzione si sposterà nel verde del Barton Park di Perugia, dove la rassegna L’Arena Festival ospiterà giganti del pensiero e della musica come Umberto Galimberti, Roberta Bruzzone e Cristiano De André, confermando l’Umbria come epicentro culturale del 2026.

Sia che si tratti di analisi sociologica o di puro intrattenimento, la presenza di Giuseppe Ninno ad Assisi segna un punto di svolta per il teatro leggero, capace di attrarre generazioni diverse sotto lo stesso tetto. La prevendita dei biglietti conferma il trend di un successo annunciato, sancendo il legame indissolubile tra l’artista e il suo seguito sempre più numeroso che troverà in questa data la sintesi perfetta tra umorismo intelligente e riflessione sociale.