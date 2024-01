Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz: Viaggio Musicale ad Assisi

Historia – Questa sera, per il cartellone del Natale di Assisi, il teatro Lyrick ospita l’attesissimo spettacolo “Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz”. Questa performance teatrale unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e riscatto sul maschilismo che incombeva nella Buenos Aires degli anni ’30 del secolo scorso, proprio nei luoghi in cui ebbe origine il tango.

I protagonisti dello spettacolo sono noti ballerini e musicisti della trasmissione televisiva di Rai1 “Ballando con le stelle”, come Samuel Peron e Veera Kinnunen. Accanto a loro, Stefania Caracciolo presta la sua voce narrante, mentre la musica dal vivo è eseguita da cinque musicisti professionisti: gli umbri Daniele Bocchini al trombone, Enzo Proietti al pianoforte, Graziano Brufani al contrabbasso, Leonardo Ramadori alle percussioni e il marchigiano Marco Postacchini al sax e al flauto, che si occupa anche degli arrangiamenti.

Sulle note del tango in chiave jazz, “Historia” passa per il son cubano fino al pop internazionale di artisti come Sting, Amy Winehouse, Cher e Pino Daniele. Questo viaggio musicale offre al pubblico un’esperienza unica, portandoli in un viaggio attraverso diverse culture e generi musicali.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria. Questo evento è un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica e della danza, e rappresenta un momento culminante del cartellone del Natale di Assisi. Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata di musica e passione al Lyrick.