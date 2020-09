Radio Subasio: Roby Facchinetti live su pagina Facebook

Musica rigorosamente dal vivo e un’atmosfera capace di azzerare le distanze reali e virtuali. Sono gli ingredienti di Subasio Music Club, che lunedì 5 ottobre accoglierà Roby Facchinetti. L’artista più evergreen della musica italiana, a suo agio tanto nella dimensione di gruppo che come solista, a partire dalle 21:00 negli studi di Radio Subasio dispenserà emozioni con una straordinaria performance live.

Il programma – come è ormai consuetudine in questo “strano” 2020 – non prevede la presenza di pubblico in studio ma a 50 ascoltatori e fan, collegati in videoconferenza da casa (tra quanti hanno compilato il form pubblicato sul sito ufficiale di Radio Subasio – ndr), sarà data l’opportunità di interagire direttamente con l’ospite. Tutti gli altri potranno porre domande inviando un messaggio vocale durante la diretta, tramite whatsapp, al 348 0758060.

La diretta Facebook live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione di Subasio Music Club che verrà trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it

Le premesse per trascorrere una serata godibile, all’insegna della buona musica e del racconto di sé, ci sono tutte e lo speaker Stefano Pozzovivo non avrà che l’imbarazzo della scelta nel sollecitare il cantautore, compositore e tastierista. Gli ultimi mesi siano stati per lui pieni di adrenalina, infatti, per un doppio progetto, musical-letterario. Al triplo CD, dal titolo “Inseguendo la mia musica” contenente quattro inediti ed anticipato dal singolo Fammi volare, si è aggiunto il suo primo romanzo, “Katy per sempre”. Una storia emozionante sul potere della musica, perché, sottolinea Facchinetti “La musica è vita, accarezza l’anima, non dimentica. Arriva al centro delle emozioni, fa sognare, ti cura“.