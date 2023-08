Note d’inchiostro, corale musica sacra Basilica San Francesco

Sabato sera 19/08/2023 alle ore 21.00, la basilica di San Francesco ospiterà un concerto corale di musica sacra. L’evento fa parte dell’edizione 2023 di “Note d’inchiostro”, una rassegna di concerti di alta qualità che da anni si svolge nella basilica papale.

di Roberto Sannipola

Il coro, composto da circa 40 cantori internazionali, include anche Carlo Mariani, un talentuoso cantore originario di Assisi, per il secondo anno consecutivo. Mariani è anche il vicepresidente dell’Associazione socio-culturale “Costruire il Futuro”, che collabora attivamente con il coro per l’aspetto logistico. Un piccolo grande merito che l’Associazione accoglie con piacere, considerando anche le difficoltà passate nel trovare spazi per le esibizioni e per le prove, una sfida che coinvolgeva anche altri gruppi artistici.

Oltre alla loro abilità artistica, i membri del coro contribuiscono all’economia della città, poiché soggiornano ad Assisi per periodi che variano da 7 a 15 giorni, se non di più. Per il secondo anno consecutivo, il coro è stato selezionato per la prestigiosa edizione di “Note d’inchiostro”, dimostrando il valore artistico e la resilienza dell’Associazione.

Grazie alla diversità internazionale e multiculturale, l’Associazione pianifica attività socio-culturali future, delle quali verranno fornite ulteriori informazioni in seguito. Il Consiglio Direttivo è composto da Roberto Sannipola (Presidente), Carlo Mariani (Vice Presidente) e Loredana Buono (Segretaria).

Il concerto è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, invitando ogni cuore a partecipare a questa armoniosa serata di musica sacra nella suggestiva cornice della basilica di San Francesco.