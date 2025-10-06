Nuovo corso per la Pro Loco di Viole

Andrea Catanossi alla guida tra entusiasmo e progetti

La Pro Loco di Viole, alle porte di Assisi, inaugura una nuova stagione dopo il rinnovo del consiglio direttivo, passato da nove a quindici membri grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei giovani, molti dei quali avvicinati all’associazione attraverso Beerock, rassegna dedicata alle birre artigianali ormai simbolo della frazione. Alla presidenza è stato eletto Andrea Catanossi, affiancato dai vicepresidenti Lucia Pallaracci e Renzo Sensi. Completano la squadra Rosagata Trecento e Feliciana Sorbelli (tesoriere), Angela Lutazi (segretaria) e i consiglieri Filippo Tritoni, Ivano Bocchini, Italo Landrini, Teobaldo Ronca, Daniele Carnali, Daniele Catanossi, Andrea Cannelli, Giorgia Buzi e Fabio De Santis.

La fonte del comunicato sottolinea che dopo tre mandati abbandona la presidenza Ivano Bocchini, consigliere comunale, che negli ultimi dieci anni ha guidato progetti di rilievo per la comunità: il salvataggio e la ristrutturazione delle ex scuole elementari, oggi sede dell’associazione; l’intitolazione della piazza di San Vitale a Don Lamberto Petrucci; il sostegno costante alla parrocchia e alla scuola materna SS. Regina delle Rose.

Negli anni più recenti la Pro Loco ha rafforzato la sua vocazione culturale con mostre e rassegne che hanno richiamato visitatori da tutta l’Umbria: tre edizioni dell’esposizione “Nel cuore nessuna croce manca” dedicata ai conflitti mondiali, una mostra fotografica in memoria di Don Petrucci, il ciclo di incontri “Sei mesi di cultura” e la creazione di una nuova biblioteca. Sul fronte musicale, successo per eventi come “Rock in canna” nella chiesa di San Vitale, il gospel natalizio e “Note da Oscar” con l’Orchestra Giovanile Umbra, che ha eseguito celebri colonne sonore.

Il vero pilastro resta però Beerock, giunto alla tredicesima edizione e capace di richiamare migliaia di persone, consolidando il legame tra socialità e promozione del territorio. Tra le iniziative più recenti spiccano il contributo per il rinnovo del parco giochi della scuola materna e “Giù in piazza”, in collaborazione con Interstizi, evento simbolico che riprende il progetto di una piazza centrale per Viole.

Con il nuovo assetto dirigenziale si apre una fase che alterna continuità e rinnovamento: la prima iniziativa sarà la conferma del corso di inglese English for all, in programma lunedì 6 ottobre alle 21 presso la sede della Pro Loco, segnale di una programmazione viva e aperta alla partecipazione di tutti.