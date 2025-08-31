Palio di San Rufino al Terziere San Rufino
In un clima di festa e di sole si è chiusa la settimana del Palio di San Rufino a cura della Compagnia Balestrieri Assisi. Il palio, dipinto dal maestro Paolo Proietti, è stato vinto dal terziere San Rufino mentre la gara individuale con l’aggiudicazione della Balestrina d’argento e del Tasso dipinto dall’artista Barbara Crea e’ stata vinta dal Balestriere Giorgio Mariucci.
“La tradizionale disputa del Palio – ha dichiarato il presidente della Compagnia Francesco Ciambrusco-la mostra dei costumi medievale in collaborazione con le parti del calendimaggio, il concerto con musica medievale a cura del gruppo musici della Compagnia e Resonars, il mercatino in piazza e l’ingresso di sette nuovi balestrieri sono stati l’elogio più straordinario ad Assisi, piccola capitale del Medioevo”.
Suoni, profumi, colori di una grande e vivace famiglia assisana che tanto ama la sua antica città.
