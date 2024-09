Presentazione del nuovo libro di Alessandro Pignatelli ad Assisi

Presentazione del nuovo libro – Il viaggio emotivo nel nuovo libro di Alessandro Pignatelli ad Assisi. Alessandro Pignatelli, poeta e giornalista, presenterà il suo ultimo lavoro, “Ho messo le scarpe”, venerdì 27 settembre presso l’Università Unipegaso di Assisi – Bastia Umbra. L’evento rappresenta una delle tappe del tour promozionale per il libro, uscito durante l’estate per Book Sprint Edizioni. Questa nuova raccolta di poesie segue il successo di “Pensieri con gli zoccoli”, pubblicato nel 2021, e segna un’evoluzione artistica e personale dell’autore.

Pignatelli descrive il suo ultimo libro come un’opera più consapevole e radicata nella realtà rispetto ai lavori precedenti. Nonostante questa nuova consapevolezza, l’autore afferma di non aver perso la capacità di sognare e di immaginare, un tema ricorrente nelle sue poesie. “Con questa seconda antologia ho voluto esprimere una maggiore consapevolezza di me stesso. Rispetto a tre anni fa mi sento più ancorato alla realtà. Ma questo non significa che non continui a fantasticare”, ha dichiarato lo stesso autore.

Il nuovo libro esplora una vasta gamma di emozioni e riflessioni, spaziando dall’amore alla malinconia, dalla riflessione sull’attualità al fascino del mare, offrendo una visione intima e profonda del poeta. Durante la presentazione ad Assisi, Alessandro Pignatelli illustrerà le molte sfumature della sua opera, un viaggio attraverso i sentimenti e le riflessioni che caratterizzano questa raccolta di poesie.

L’incontro presso l’Unipegaso sarà moderato dalla giornalista Laura Proietti e arricchito da momenti musicali a cura di Maura Manili. Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per firmare le copie del libro e ci sarà un rinfresco per i partecipanti.

Quella di Assisi rappresenta la terza tappa del tour promozionale di “Ho messo le scarpe”, dopo gli eventi organizzati a Otricoli e Vercelli. Alessandro Pignatelli, che ha un legame particolare con Assisi, ha voluto sottolineare quanto questa città sia speciale per lui. “Presentare il mio libro ad Assisi ha per me un valore particolare: questa, infatti, è una città che invita molto alla riflessione, soprattutto spirituale”, ha affermato il poeta. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Matteo Fortunati, che ha reso possibile la tappa di Assisi.

Alessandro Pignatelli, nato a Vigevano nel gennaio 1974, vive oggi a Otricoli, dove si è trasferito e ha trovato una seconda casa. La sua carriera come poeta è arricchita anche da numerosi riconoscimenti: nel 1998, ha vinto il concorso nazionale di racconti PREMIO COSSERIA con il testo “Adieu”, mentre nell’ottobre 2023 ha ricevuto una menzione d’onore al concorso di poesia “Premio Patrizio Graziani” per la sua opera “Schiuma di un ricordo”. Pignatelli affianca alla sua attività poetica quella giornalistica, dimostrando una versatilità artistica che si riflette in tutte le sue opere.

Il pubblico potrà così immergersi in un percorso tra sogno e realtà, ascoltando direttamente dalla voce del poeta i temi centrali del suo ultimo lavoro, che rappresenta una sintesi delle esperienze e delle riflessioni che lo hanno accompagnato negli ultimi anni.