Alice in Wonderland e le geometrie del sogno al Teatro Lyrick di Assisi

Doppio appuntamento in cartellone per la stagione di prosa “Buongiorno” del Teatro Lyrick di Assisi che per il prossimo fine settimana propone due spettacoli attesissimi dal pubblico umbro.

di Fernanda Cecchini

Venerdì 18 febbraio alle 20.45 ad andare in scena sarà Alice in Wonderland e le geometrie del sogno, tappa del tour del Circus-Theatre Elysium. Una performance unica al mondo in cui un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di “Alice nel mondo delle meraviglie” di Lewis Carroll. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. In scena i personaggi Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Inoltre, la storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore con la ragazza che si innamora del Principe Azzurro e, insieme a lui, dovrà superare ostacoli inimmaginabili. Prevendite su circuito TicketItalia.

La stagione teatrale del Teatro Lyrick è organizzata da Associazione Culturale Zona Franca, direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo del Comune della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com