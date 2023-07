Torna Ogni angolo ogni pietra con la performance “Segnaletica per occhi spenti”

Torna Ogni angolo ogni pietra con la performance “Segnaletica per occhi spenti” firmata dal Piccolo Teatro degli Instabili, in collaborazione con il Comune di Assisi.

11/12/13 – 17/18/19 Luglio 2023, Rocca Minore, Assisi

L’estate 2023 di Assisi si arricchisce di un appuntamento straordinario che riporta l’attenzione sulla performance artistica, trasformandosi in vera e propria esperienza sensoriale. “Segnaletica per occhi spenti” – uno spettacolo di Ogni angolo ogni pietra – Immaginario poetico teatrale della Città, è un viaggio individuale e collettivo allo stesso tempo, in uno dei luoghi simbolo di Assisi, la Rocca Minore, che diventa lo scrigno per un percorso onirico evocato dalla parola. Infatti gli spettatori verranno condotti bendati per il sentiero e gli spazi interni della Rocca Minore, guidati dalla voce sussurrante dei performer, e saranno presi per mano e condotti in un viaggio tra le pietre di un labirinto segreto.

Ogni angolo ogni pietra è un progetto originale del Piccolo Teatro degli Instabili ideato e organizzato dalla direttrice artistica Fulvia Angeletti e dal regista e autore Samuele Chiovoloni, che nel 2023 traguarda la terza edizione, e che fonda le sue radici nel legame tra lo spazio e il segno artistico, espresso in multiformi linguaggi, conducendo lo spettatore a leggere la Città con una sensibilità nuova.

“Abbiamo scelto di realizzare 6 serate (con 4 repliche a sera) di questa incredibile performance per far vivere ai singoli individui una suggestiva odissea realizzata attraverso testi originali in un rapporto uno a uno attore-spettatore. Il materiale testuale è stato elaborato all’interno del Laboratorio di scrittura “Onironautici urbani” condotto dall’autore e regista Samuele Chiovoloni; un’esperienza che ha coinvolto 20 autori nel mese di agosto 2022. Il cast è composto da oltre 15 attori (professionisti e non) che hanno collaborato a numerosi progetti del Piccolo Teatro degli Instabili.” Dichiara Fulvia Angeletti.

“Una condizione di assoluto isolamento che richiede ai partecipanti di rinunciare al controllo, di abbandonarsi ad una guida.” – sostiene Samuele Chiovoloni.

L’edizione 2023 di “Ogni Angolo Ogni Pietra”, composta dai due eventi “Segnaletica per occhi spenti” (luglio 2023) e “Città di Poeti” (5/6/7 settembre 2023) è un’iniziativa finalizzata alla promozione della conoscenza del patrimonio artistico prevista nel progetto “ASSISI. LE PIETRE PARLANO/ASSISI SPEAKING STONES” promosso dal Comune di Assisi e vincitore dell’avviso del Ministero dell’Interno finalizzato all’assegnazione del Fondo 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di covid-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico.

Con: Peter Bartlett, Stella Bastianelli, Lucia Betti, Susanna Caponi, Dionisio Capuano, Marta Carloni, Alessandra Comparozzi, Mascia Esposito, Rita Gratani, Francesca Leila, Chiara Mancini, Federica Marini, Carlos Molina, Laura Pannacci, Aurora Panzolini, Valeria Piccioni, Alessandro Sposini.

Autrici/Autori: Chiara Angelini, Valentina Baldoni, Laura Borgognoni, Susanna Caponi, Elena Cesaretti, Stefania D’Amato, Arianna Farinelli, Carlo Floris, Alen Galante, Ludovico Marcucci, Carlos Molina, Daphne Morelli, Bruna Almeida Paroni, Agnese Petturiti, Valeria Piccioni, Elvira Pompili, Claudia Rossetti, Franco Rossetti, Sandra Sarti.

Regia: Samuele Chiovoloni

La performance verrà replicata per 6 serate (11-12-13/17-18-19 luglio) in quattro turni orari (ore 20:00 – 20:50 – 21:40 – 22:30) max 50 spettatori a serata.

Partenza da Porta Cappuccini, Via Eremo delle Carceri.

Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode.

Parcheggio consigliato: Parcheggio Matteotti.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Info e prenotazioni: 333 7853003 – info@ogniangoloognipietra.it