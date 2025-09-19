Assisi premia balconi e infiorate, trionfo di colori e fede

Cerimonia al Comune, 54 premiati per bellezza e creatività

Si è conclusa con una cerimonia ricca di emozioni l’edizione 2025 del concorso “Balconi fioriti e Infiorate”, promosso dal Comune per valorizzare il centro storico attraverso l’arte floreale. Il 19 settembre, nella Sala della Conciliazione, sono stati consegnati i riconoscimenti ai partecipanti, alla presenza dell’assessore Donatella Casciarri e della presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi.

L’iniziativa, curata dall’Ufficio Turismo e Marketing territoriale, ha coinvolto 36 terrazzi decorati e 18 tappeti floreali ispirati al Corpus Domini, con opere distribuite tra Assisi e Petrignano. Una commissione ha valutato le creazioni premiando armonia cromatica, integrazione urbana e aderenza al tema religioso.

Per la sezione balconi, Rosella Guidi ha conquistato il primo posto, seguita da Maria Cicchi, Francesco Mancinelli, Renzo Rondoni e Furio Campodifiori. Tra le infiorate del centro storico, il gruppo di Francesca Natali ha ottenuto il massimo riconoscimento, mentre Maria Cicchi e Sergio Simonelli hanno completato il podio. A Petrignano, il gruppo di Marcella Ballarani ha primeggiato, seguito da Arianna Antonelli e Francesca Piccardi.

L’assessore Casciarri ha sottolineato il valore storico dell’iniziativa, nata quasi un secolo fa, che “rende viva la città e rafforza il senso di comunità”. Ha inoltre auspicato una partecipazione ancora più ampia per il 2026, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

La presidente Rossi ha espresso gratitudine per l’impegno dei cittadini, lodando la loro dedizione nel rendere Assisi più accogliente, non solo per i visitatori ma anche per chi la abita ogni giorno.