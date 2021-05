E’ morto Massimo Damiani, Santa Maria degli Angeli in lutto

Massimo Damiani, imprenditore di 56 anni di Santa Maria degli Angeli, è morto ieri sera. Era il “mago” delle reti tra pc e abilissimo softwerista. I funerali si terranno domani, 13 maggio, alle 16,30 nella cappella all’interno del nuovo cimitero di Santa Maria degli Angeli.

Ieri sera è rientrato a casa con due pizze per lui e sua moglie Laura, posate sul tavolo, entra in bagno per lavarsi le mani e all’improvviso è morto per probabile attacco cardiaco. L’ambulanza, subito arrivata, non fa altro che constatare il decesso.. Giovedì scorso è stato sottoposto a vaccinazione.

Masssimo ha lavorato da sempre nel settore dei computer insieme ad una ditta di Bastia Umbra.

Diversi anni fa era uscito dalla dalla società e fondò la MDINFORMATICA a Santa Maria degli Angeli Eccellente softwerista ha creato insieme a RTS un programma gestionale SOLUTION adottato da tante aziende sul nostro territorio.

Massimo Damiani era un grande amante della fotografia aveva partecipato anche diverse mostre fotografiche pubblicando anche LA VALLE DEL TESCIO e CERI, FUOCHI, ALBERI DI MAGGIO. http://www.massimodamiani.it/