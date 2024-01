Allontanamento urgente 28enne maltrattamenti della madre

Allontanamento urgente – Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha recentemente messo in atto una significativa operazione, eseguendo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un giovane uomo di 28 anni. Quest’ultimo è stato indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre.

Nel corso degli ultimi quattro mesi, il giovane si è distinto per un comportamento abituale e continuativo di vessazioni, aggressioni verbali e fisiche, ingiurie e minacce nei confronti della madre, la quale soffre anche di problemi di salute. In alcuni episodi, tali azioni si sono verificate addirittura in presenza della sorella minorenne. In uno dei momenti più gravi, il giovane ha minacciato atti di autolesionismo, impugnando un coltello e puntandolo al collo e all’addome, dopo che la madre aveva rifiutato di elargire denaro.

La costante condotta intimidatoria del giovane ha generato uno stato di ansia e paura, spingendo la madre a rivolgersi alle autorità di Polizia per denunciare l’accaduto. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini, la Procura di Perugia ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ha richiesto l’emissione di un’ordinanza per l’applicazione di una misura cautelare. Questa misura prevede l’allontanamento immediato dal nucleo familiare, con divieto assoluto di avvicinamento alla persona offesa, nonché ai luoghi frequentati da lei e dalla figlia minorenne.

Gli agenti delle Volanti hanno successivamente notificato il provvedimento al giovane indagato, garantendo l’esecuzione della misura cautelare. Questa azione mira a proteggere la madre e la figlia minorenne da ulteriori situazioni di pericolo, assicurando la loro incolumità e garantendo che la giustizia venga fatta nei confronti di chi si rende responsabile di atti così gravi. La Polizia di Assisi continua a vigilare attentamente sulla situazione, impegnandosi nella tutela dei diritti e della sicurezza delle vittime di maltrattamenti in famiglia.