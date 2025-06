Crollo muro Assisi, chiusa via Nicolini e nuove modifiche viabilità

Zona del centro storico isolata, ordinanze per sicurezza e viabilità

Crollo muro Assisi – Questa mattina nel centro storico di Assisi si è verificato il cedimento di un muro di sostegno di un terrazzo di una struttura ricettiva privata. Il crollo, avvenuto per cause ancora da accertare, non ha provocato danni a persone, ma ha reso necessarie immediate misure di sicurezza e modifiche alla viabilità nella zona interessata.

Per garantire la tutela della pubblica incolumità e prevenire ulteriori rischi, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che ha disposto il divieto di transito pedonale e veicolare in via Nicolini, precisamente nel tratto tra l’intersezione con Vicolo Illuminati e la zona del cedimento. Questa misura temporanea è stata adottata per impedire l’accesso a un’area potenzialmente pericolosa, limitando così ogni possibile esposizione a rischi derivanti dalla situazione strutturale compromessa.

Parallelamente, per mitigare i disagi alla circolazione, è stato istituito un doppio senso di marcia in via Aromatari, limitatamente al segmento compreso tra l’incrocio con via degli Ancajani e via Nicolini, e dall’intersezione con Piaggia di Porta San Pietro fino a Vicolo Illuminati. Tale modifica riguarda esclusivamente i residenti, per consentire loro di raggiungere le proprie abitazioni senza passare dalla zona interdetta.

Le autorità comunali hanno inoltre emesso un’ordinanza sindacale che dichiara l’inagibilità delle parti esterne della struttura ricettiva coinvolta nel crollo. L’atto prescrive al proprietario l’obbligo di mettere in sicurezza il muro crollato, il terrapieno e tutte le componenti strutturali pericolanti, nonché l’area circostante interessata dall’evento. La finalità è eliminare i rischi imminenti e permettere il ritorno alla normale fruizione della viabilità pubblica.

Il Comune sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, con sopralluoghi tecnici e attività di controllo, al fine di garantire un rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura delle vie coinvolte. Le operazioni di messa in sicurezza saranno effettuate in collaborazione con i proprietari della struttura, secondo le normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio urbano.

Il crollo si inserisce in un contesto urbano storico, dove la fragilità delle strutture rende necessarie misure preventive rigorose per evitare conseguenze maggiori. Gli interventi disposti rappresentano un’azione immediata e coordinata tra forze di polizia locale e amministrazione comunale, che punta a ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità dei residenti e degli utenti della zona.

In assenza di feriti, la priorità rimane la sicurezza pubblica e la conservazione dell’integrità del centro storico, tutelando le aree a rischio attraverso un’attenta gestione delle criticità emerse. La collaborazione tra enti e privati sarà fondamentale per una risoluzione efficace e tempestiva dell’emergenza.

Il Comune invita i cittadini a rispettare le restrizioni imposte e a seguire le indicazioni della Polizia locale per garantire la massima sicurezza di tutti. Eventuali aggiornamenti sulla situazione e sulla viabilità saranno comunicati attraverso i canali ufficiali non appena disponibili nuove informazioni o si concluderanno i lavori di messa in sicurezza.

Le cause del crollo restano sotto indagine, con tecnici specializzati chiamati ad accertare le ragioni del cedimento strutturale. L’analisi dettagliata contribuirà a definire gli interventi necessari per evitare il ripetersi di episodi simili nel futuro, rafforzando la prevenzione nel centro storico di Assisi.

Nel frattempo, la zona interessata rimane sottoposta a rigido controllo, con divieti e modifiche alla circolazione che assicurano l’accesso controllato solo ai residenti, mantenendo l’area protetta fino al termine delle operazioni di consolidamento.

Le attività di messa in sicurezza si concentrano sull’eliminazione dei materiali pericolanti e sul rafforzamento delle strutture residue, operazioni indispensabili per ristabilire condizioni di sicurezza e consentire la riapertura completa delle vie coinvolte, restituendo piena funzionalità all’area urbana.

L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative comunali volte alla salvaguardia del patrimonio edilizio storico, elemento essenziale per la tutela dell’identità e della vivibilità della città, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

La situazione rimane in evoluzione e sarà monitorata costantemente fino al completo superamento dell’emergenza. Le autorità locali confermano l’impegno a mantenere informata la comunità sulle successive fasi di intervento e sulle condizioni della viabilità nel centro storico.

Le modifiche alla circolazione e le disposizioni per la messa in sicurezza sono state adottate con l’obiettivo di limitare disagi e garantire la massima protezione per la cittadinanza, confermando la priorità assoluta data alla sicurezza pubblica nel contesto urbano di Assisi.