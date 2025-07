Grave incidente a Petrignano: tre ragazze ferite

Una trasportata in elisoccorso al Santa Maria di Perugia

Violento scontro frontale tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri a Petrignano di Assisi, lungo via Michelangelo, ha causato il ferimento di tre ragazze, una delle quali è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con l’elisoccorso regionale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30, all’interno del centro abitato, coinvolgendo una Toyota Aygo con tre giovani a bordo diretta verso Assisi e una Chevrolet con due occupanti proveniente in direzione opposta.

L’impatto – come scrive Maurizio Baglioni su La Nazione di oggi – tra le due vetture, entrambe condotte da residenti dell’area assisana, è stato particolarmente violento. Le giovani presenti nella Toyota sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state liberate dopo un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. I sanitari del 118, giunti con due ambulanze, hanno disposto il trasferimento in elicottero per una delle ferite, mentre le altre due sono state accompagnate in ospedale con mezzi di terra.

La zona dell’incidente è stata raggiunta anche dalla polizia locale, che ha deviato il traffico rimasto paralizzato per diverse ore. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Assisi, impegnati a chiarire le cause dello scontro. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di mettere in sicurezza i feriti e ripristinare progressivamente la circolazione.