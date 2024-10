Guardia Finanza Assisi, Alberto Biagetti è il nuovo comandante

Guardia Finanza Assisi – Nei giorni scorsi, Alberto Biagetti, Luogotenente Carica Speciale, ha assunto il comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Assisi, succedendo a Francesco Ferrara. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale, Carlo Tomassini, ufficiale che ha guidato l’evento. Biagetti, cinquantaquattrenne, proviene dalla Compagnia di Foligno, dove ha accumulato una vasta esperienza operativa.

Il nuovo comandante ha un curriculum di spessore, con alle spalle due lauree: una in Consulenza e Controllo Aziendale, ottenuta presso l’Università di Viterbo, e l’altra in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, conseguita all’Università di Torino. Durante la sua lunga carriera, Biagetti ha operato in diversi reparti strategici della Guardia di Finanza, come i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, Firenze, Arezzo e Perugia, dove ha svolto funzioni di responsabilità come Capo Sezione Tutela Spesa Pubblica.

Esperienze operative rilevanti

Nel corso degli anni, Biagetti ha ricoperto incarichi di grande responsabilità in vari reparti del Corpo:

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Arezzo

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia (Capo Sezione Tutela Spesa Pubblica)

(Capo Sezione Tutela Spesa Pubblica) Tenenza di Camerino

Compagnia di Foligno (Comandante della Squadra Operativa Volante)

Il Luogotenente Biagetti si è distinto per le sue attività in ambito tributario e nella tutela della spesa pubblica, conducendo numerose indagini su reati contro la pubblica amministrazione. Ha inoltre lavorato su casi rilevanti che coinvolgevano soggetti di grandi dimensioni economiche, guadagnandosi riconoscimenti per i risultati conseguiti nel campo della polizia economico-finanziaria.

Impegno verso la collettività

Nella sua prima dichiarazione da comandante della Tenenza di Assisi, Biagetti ha sottolineato la volontà di mantenere il ruolo della Guardia di Finanza come un punto di riferimento per la comunità locale. L’obiettivo primario sarà quello di tutelare la legalità economico-finanziaria, garantendo una vigilanza costante a favore della cittadinanza, delle imprese e delle professioni del territorio. L’ispettore ha posto particolare enfasi sull’impegno a proteggere l’integrità del tessuto economico di Assisi, favorendo un ambiente legale e sicuro per tutte le attività commerciali e professionali.

Il cambio al comando della Tenenza rappresenta un momento significativo per l’istituzione, in quanto Biagetti raccoglie l’eredità di Francesco Ferrara, che ha lasciato il posto dopo anni di servizio. La cerimonia di passaggio delle consegne è stata un’occasione per riconoscere l’importanza della continuità operativa e l’impegno costante nel contrasto ai reati economici.