Incidente ad Assisi, scontro scooter-minicar: una persona in ospedale

Un incidente si è verificato ad Assisi nella tarda serata di sabato 31 agosto. Poco prima delle 23, uno scooter e una minicar si sono scontrati in viale Umberto I, all’altezza dell’ufficio postale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è stato trasportato in ospedale con alcune fratture. Diversi passanti si sono fermati per prestare i primi soccorsi in un’area frequentata come quella di Porta Nuova.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime informazioni, la minicar avrebbe girato per salire lungo via delle Poste mentre lo scooter era in fase di discesa. L’incidente ha causato inizialmente lievi disagi alla circolazione.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dello scontro e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico è tornato alla normalità e la situazione è sotto controllo.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno espresso solidarietà al ferito e sperano in una pronta guarigione. La comunità di Assisi resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del conducente dello scooter e sull’esito delle indagini.