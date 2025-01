La fortuna colpisce ancora il bar Rocchi, oggi vinti 10mila euro

La fortuna colpisce ancora il bar Rocchi di Santa Maria degli Angeli, sotto Assisi. Dopo la clamorosa vincita di 5 milioni di euro registrata ieri, oggi un altro colpo fortunato ha premiato una donna con 10mila euro, grazie a un gratta e vinci “Miliardario Mega” da 10 euro.

A confermare la notizia è Massimiliano Rocchi, specificando che questa volta la vincita è avvenuta nell’altro locale di famiglia, situato in via Los Angeles, e non in quello di via G. Saragat 55, dove ieri era stato venduto il biglietto milionario.

I fratelli Rocchi gestiscono entrambe le attività, ben note nella zona: il secondo locale si trova nell’area chiamata dai residenti “Mezzomiglio“.

La vincita è stata registrata nel pomeriggio, quando una donna si è recata in tabaccheria e, grattando il suo biglietto, ha scoperto la cifra 10.000 euro sotto un numero vincente. A differenza del vincitore del giorno precedente, questa volta non si tratta di un residente. “Non l’avevo mai vista prima, probabilmente è una turista”, ha raccontato una dipendente del bar, sottolineando la soddisfazione per la vincita.

L’atmosfera nel locale è ancora carica di entusiasmo dopo la straordinaria serie di colpi di fortuna che ha interessato entrambi i punti vendita.