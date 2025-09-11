Ubriaco molesta barista e aggredisce clienti: denunciato 38enne

Polizia di Assisi lo accusa di violenza sessuale e minacce

Un episodio grave ha scosso la tranquillità di Assisi, portando all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 38 anni, coinvolto in comportamenti violenti e molesti. Come riportato nel comunicato stampa della Polizia di Stato, l’uomo, in stato di alterazione da alcol, ha invaso un bar vicino alla sua abitazione, iniziando con commenti offensivi alla barista e poi passando a comportamenti più aggressivi e invasivi, culminati in palpeggiamenti e insulti. Non contento, ha rivolto minacce contro il titolare e altri clienti, tentando anche di aggredire con bottiglie e uno sgabello di ferro.

Gli avventori, intervenuti con coraggio, hanno aiutato il proprietario a bloccare il soggetto, che è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. La polizia, chiamata sul posto, ha identificato l’uomo, riscontrando numerosi precedenti penali, tra cui risse, lesioni e stupefacenti, e ha disposto il ritiro della patente. Le vittime hanno deciso di sporgere querela, e le indagini hanno portato alla denuncia per violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata.

L’Autorità ha inoltre adottato misure di prevenzione, tra cui un avviso orale da parte del Questore di Perugia e la procedura per il divieto di accesso ai locali pubblici, per tutelare la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di politiche di prevenzione contro comportamenti violenti e molesti, come sottolineato nel comunicato stampa.

Le autorità continueranno a monitorare e contrastare comportamenti simili, garantendo sicurezza e rispetto per tutti i cittadini, come evidenziato dal portavoce della Polizia di Stato.