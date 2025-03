Violenta lite in famiglia: arrestato 28enne per maltrattamenti

Polizia interviene a Santa Maria degli Angeli e arresta un uomo

A seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, la Polizia di Stato è intervenuta presso un’abitazione di Santa Maria degli Angeli (PG) per una violenta lite in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi hanno arrestato un 28enne, cittadino tunisino con precedenti e già ammonito dal Questore, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Sul posto, gli operatori hanno trovato la vittima in stato di agitazione mentre la lite era ancora in corso. Dopo aver separato le parti, la donna ha dichiarato di essere stata colpita con un bastone e minacciata con un coltello da cucina, oltre a essere stata bloccata all’interno dell’abitazione.

La vittima ha riferito che episodi simili si erano già verificati, tanto che lo scorso ottobre aveva denunciato il marito per lo stesso reato.

Gli agenti hanno poi individuato l’uomo, il quale presentava lesioni agli avambracci, presumibilmente auto-inferte. Dopo un passaggio al pronto soccorso per le cure del caso, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero, il 28enne è stato trasferito nel carcere di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.