A Natale compra sotto casa, acquista dove risiedi, aiuta l’economia locale

Un’iniziativa nata dalle associazioni del territorio di Assisi con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Confcommercio Assisi e Valfabbrica per contenere la crisi economica Covid 19. È ormai da tempo evidente che la crisi sanitaria del Covid 19 sta portando con sé una serie di conseguenze sociali ed economiche per le quali si osserva da più parti che devono essere fronteggiate non solo con le misure adottate dalle istituzioni, ma anche con il senso civico a cui è richiamata l’intera comunità dei residenti.

È in virtù di tale senso che alcune associazioni del territorio di Assisi, con il patrocinio del Comune, hanno pensato di unirsi nel rivolgere un invito a tutti concittadini a dare il proprio contributo per contenere, nei limiti del possibile, la crisi economica che sta avvolgendo il tessuto commerciale dei nostri borghi e paesi.

Nasce così l’iniziativa A Natale compra sotto casa, volta a sostenere le attività commerciali di ogni singola frazione e di Assisi capoluogo, nell’intento di farvi rimanere all’interno gli acquisti non solo quotidiani, ma anche quelli del periodo natalizio a cominciare dal Black Friday di venerdì 27 novembre.

Sono già partite le iniziative di Assisi centro storico e Santa Maria degli Angeli che oltre a Confcommercio Assisi e Valfabbrica a Confartigianato Assisi vedono impegnate queste associazioni.

Per Assisi: Ente Calendimaggio, Parte de Sopra, Parte de Sotto, Società Culturale Arnaldo Fortini Proloco Assisi, Lions Club Assisi, Rotary Club Assisi, Centro Volontariato Sociale Assisi, Sei di Assisi se..

Per Santa Maria degli Angeli: Proloco Santa Maria degli Angeli, Associazione Piatto di S. Antonio, Associazione Culturale C.T.F., Associazione Culturale Punto Rosa, Associazione Amici Barbara Micarelli, AIDO Assisi, Il Rubino, Se’ de Jangeli se, Jangeli 800, I rioni de Jangeli.