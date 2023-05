Cinque nuovi unità immobiliari nel Castello di San Gregorio

Grazie a un finanziamento complementare del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito della riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, saranno realizzate cinque unità immobiliari nel fabbricato di proprietà comunale denominato Castello di San Gregorio ove già insistono altre abitazioni dello stesso tipo. Il Comune di Assisi si era attivato, nei mesi scorsi, chiedendo ad Ater (soggetto attuatore e gestore degli interventi relativi alle case popolari) di trovare i fondi necessari per terminare i lavori (mai conclusi) nelle case popolari di San Gregorio così da poterle inserire nei prossimi bando di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze di altre famiglie del territorio. Sulla base di questa istanza Ater si è attivata ottenendo un contributo di 872 mila euro per realizzare l’intervento di recupero e riqualificazione degli immobili siti nella frazione assisana. L’intervento consiste nel terminare la realizzazione appunto di 5 abitazioni a destinazione residenziale popolare che dovranno avere varie superfici, comunque con metrature rispondenti alla domanda abitativa di nuclei familiari piccoli. L’Ater, che come detto è il soggetto attuatore, provvederà nei prossimi mesi a espletare la gara e quindi l’assegnazione dell’opera e l’inizio dei lavori. Si tratta, secondo l’amministrazione comunale, di un intervento richiesto e atteso da anni, che arriva grazie a fondi Pnrr, assolutamente positivo per il territorio sia per l’area di San Gregorio che per dare una risposta alle esigenze abitative.