I Sindaci dei Comuni del Parco del Monte Subasio si Incontrano per Pianificare il Futuro

I sindaci dei comuni che gestiscono il Parco del Monte Subasio si sono incontrati nella sede del Broletto per una riunione con i tecnici dell’assessorato all’ambiente e all’agricoltura. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei comuni di Assisi (capofila), Spello, Nocera Umbra e Valtopina, e ha affrontato una vasta gamma di tematiche relative alla gestione e al futuro del parco.

La discussione è stata a tutto tondo, toccando diversi aspetti cruciali per il funzionamento e il mantenimento del parco. Tra i punti salienti, si è parlato delle strutture operative presenti sul territorio, in particolare quella di Torgiavannetto, destinata a ospitare la sede del parco e un centro di accoglienza per la terapia forestale, e quella di Colpernieri, dove è situato il Centro di recupero di fauna selvatica.

Finanziamenti e Progetti Competitivi

Un argomento centrale dell’incontro è stato l’accesso ai fondi necessari per lo sviluppo del parco. È stata esaminata la possibilità di finanziare progetti competitivi e di rafforzare il rapporto tra il soggetto gestore e l’Agenzia forestale con il supporto della Regione. I sindaci hanno proposto di seguire un modello simile a quello dell’Unione dei Comuni, assegnando fondi a chi gestisce i sette parchi regionali dell’Umbria. Inoltre, per la promozione e il marketing dei parchi, si è ipotizzato un modello simile ai DigiPass, creando un luogo istituzionale per veicolare attività e immagine dei parchi.

Riforma dei Parchi e Risorse Future

L’assessore regionale ha spiegato che l’amministrazione intende attuare una riforma dei parchi, trasformandoli in veri e propri volani di sviluppo. Questa riforma, delineata in una fase di confronto con i comuni interessati, mira a dotare i parchi di un’architettura gestionale robusta, supportata da risorse adeguate. In futuro, si prevede di ottenere introiti cospicui grazie a interventi mirati.

Necessità Impellenti e Risorse Correnti

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di destinare fondi anche alla gestione corrente del parco, per affrontare necessità immediate come la vigilanza sui sentieri. I sindaci hanno avanzato la richiesta di destinare risorse alla parte corrente del bilancio, evidenziando che una tale misura rappresenterebbe un segnale positivo per tutti i comuni coinvolti.

In conclusione, l’incontro al Broletto ha evidenziato la volontà condivisa di migliorare la gestione del Parco del Monte Subasio, valorizzando le risorse naturali e potenziando le infrastrutture. La collaborazione tra comuni e regione si configura come un elemento chiave per il successo di questa ambiziosa riforma, con l’obiettivo di trasformare il parco in un polo di sviluppo sostenibile e attrazione turistica.