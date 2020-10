Asfaltatura via Los Angeles, transito a senso unico alternato

Da lunedì prossimo, 26 ottobre, inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale e della successiva asfaltatura della carreggiata in un tratto di via Los Angeles. In base a tale intervento, che si dovrebbe concludersi giovedì 29 condizioni meteo permettendo, sarà istituito il senso unico alternato dalla rotatoria di via De Gasperi-via Diaz, esclusa, fino alla rotatoria di via Patrono d’Italia-Via San Bernardino da Siena, compresa.