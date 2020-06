Niente pubblico per il concerto “Con il cuore”, traffico chiuso

In occasione della diretta televisiva del concerto “Con il Cuore” di domani sera, si rende necessario regolamentare la circolazione e la sosta in via Merry del Val, via San Francesco e Borgo San Pietro. Questi i provvedimenti adottati:

Divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 14 alle 24 del 9 giugno 2020 e comunque sino al termine dell’evento, eccetto i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, in Via Merry del Val – Via San Francesco fino al civico 22 – Via Borgo San Pietro in corrispondenza degli alberi e dell’ingresso al sagrato dell’Abbazia di San Pietro – Piazza San Pietro – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia. Divieto di transito dalle ore 14 alle 19 per lo svolgimento delle prove, ma possono transitare i veicoli dei residenti.

divieto di transito per il concerto vale anche per le auto dei residenti

Dalle 19 alle 24 il divieto di transito per il concerto vale anche per le auto dei residenti, tranne i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, dell’organizzazione, in Via Merry del Val – Via San Francesco – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia. Dalle 19 è interdetto il passaggio anche per i pedoni nell’area interessata tuttavia sarà consentito il transito dei residenti per raggiungere a piedi le proprie abitazioni.

Pandemia Covid-19 è un evento a porte chiuse

Tale disposizione si rende necessaria perché il concerto quest’anno per le note vicende legate alla pandemia Covid-19 è un evento a porte chiuse e senza pubblico. In pratica non si può raggiungere la zona nemmeno a piedi proprio per evitare assembramenti che come è noto sono vietati dalla legge per evitare il diffondersi del virus, quindi il concerto “Con il Cuore” si può seguire solo in tv./dal profilo del sindaco Stefania Proietti