Ponte Grande strada con catrame rattoppato, riparare per piacere

Ponte Grande – Come gruppo consiliare della Lega di Assisi, con una interpellanza comunale, segnalammo che la riqualificazione di buona parte del manto stradale e la messa in sicurezza del tratto che va da Ponte Grande in direzione Petrata, risultava realizzato in modo approssimativo, con dei rattoppi di catrame, piuttosto che una posa in opera di un manto uniforme. Ci stiamo approssimando all’autunno e nonostante le promesse da parte dei nostri amministratori di un intervento riparatore, tutto è rimasto invariato, con estremo disagio da parte dei residenti preoccupati di affrontare un inverno di rischi, data la la pericolosità del tratto per la pendenza ed il gelo. Altrettanti disagi, ci vengono segnalati in direzione Santa Maria di Lignano.

di Francesco Mignani – Lega Assisi

La strada che conduce in questa frazione sta subendo un’opera di riqualificazione e questo ci sembra una buona cosa, purtroppo in questa circostanza, i cittadini lamentano la pericolosità della viabilità alternativa, quella per Madonna dei tre Fossi , una strada che si presenta con numerose buche e fenditure ricoperte dalla semplice ghiaia che essendo instabile, ora è sparsa in buona parte della carreggiata, rendendo ai residenti e ai turisti un transito automobilistico insicuro.

Ci chiediamo in entrambi casi se nell’esecuzione dei lavori, ci sia un direttore in grado di monitorare i diversi step della attività, tanto da apportare i necessari interventi correttivi, quando si rendono necessari. Accanto ad una pianificazione di riqualificazione di alcune strade del territorio che speriamo siano bene eseguita, tanto da rendere più sicura e scorrevole la viabilità, riportiamo le segnalazioni di alcuni cittadini che lamentano di essere stati del tutto dimenticati nel Piano stradale comunale.

I residenti con tanto di foto, ci riportano le condizioni di alcune strade, più volte indicate al comune e oramai prive del necessario asfalto, diventando del tutto insicure in caso di precipitazioni a causa dei numerosi detriti che vi si riversano. Si tratta in questo caso della strada di mezzo prossima all’incrocio di via assisana, una piccola arteria molto transitata da turisti diretti in Assisi e di persone dirette all’ospedale.

Un tratto di questa via risulta altrettanto pericoloso, perché privo di illuminazione, circa 300mt , tra l’intersezione di via San Savino e il cartello di San Vitale a salire. Sullo stesso incrocio, è presente anche via Millematti, ancora senza asfalto, in cui gli stessi cittadini sono soliti riparare le numerose buche, veri e propri crateri che mettono a rischio la sicurezza di chi vi circola.

Non parliamo di strade di rilevanza, tuttavia di strade in cui la gente abita, lavora e cresce i propri figli, rivendicando le proprie ragioni. Purtroppo evidenziamo che i numerosi appelli di intervento risultano da tempo inascoltati e il senso di discriminazione che alcuni cittadini avvertono in questo é in tanti altri casi, risulta tale da aumentare la distanza tra persone ed istituzioni. Speriamo che la frattura non diventi a questo punto incolmabile.