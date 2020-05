“Pandemia Covid19 e responsabilità degli operatori turistici

“Pandemia Covid19 e responsabilità degli operatori turistici è il tema della quinta conversazione proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito dell’iniziativa “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi”.

Lunedì 1° giugno 2020, alle ore 11, nell’aula virtuale UTH di Economia del Turismo (sulla piattaforma Microsoft Teams di Unipg), interverrà Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, mediatore e arbitro, presidente dell’Associazione Legali Italiani e consigliere dell’Unione Nazionale Consumatori.

I lavori saranno aperti dal professor Mauro Pagliacci, presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Economia del Turismo. A seguire domande e discussione sul tema trattato.

L’iniziativa si svolgerà in modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams di Unipg. Il pubblico esterno all’Università di Perugia per avere accesso al seminario e interagire con i relatori, può richiedere il link all’indirizzo mail pietro.ronca@unipg.it.

L’ appuntamento sarà anche visibile liberamente anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia che ha sede in Assisi.

La totale paralisi del mercato turistico, le attuali norme sul distanziamento e il rischio connesso con eventuali contagi nei locali pubblici ha fatto emergere una molteplicità di problematiche giuridiche che rendono ancor più incerte le sorti del settore. Oltre all’immediato danno economico, gli operatori turistici si trovano esposti ad una molteplicità di responsabilità direttamente connesse al propagarsi della pandemia. I nodi giuridici da sciogliere sono quindi molteplici e, come pare evidente, hanno un forte peso sulle scelte economico/organizzative di chi opera all’interno di alberghi, ristoranti, musei, ecc. Ai problemi che le imprese sono abituate a fronteggiare si somma, oggi, quello relativo a come mitigare i nuovi e inediti rischi giuridici ai quali il professionista risulta esposto.

Su queste tematiche si soffermerà l’avvocato Marinelli che affianca ad un’ ampia esperienza didattica anche una prolungata attività professionale. È autore di varie pubblicazioni fra le quali, in attinenza al tema dell’incontro, il recentissimo libro “Rinegoziazione e risoluzione dei contratti in emergenza sanitaria”.

“UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione coinvolgendo tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico.