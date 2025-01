Brunori Sas si esibirà alla Rocca Maggiore di Assisi

Brunori Sas – La Rocca Maggiore di Assisi ospiterà uno degli eventi più attesi dell’estate: il concerto di Brunori Sas, il celebre cantautore italiano. L’evento, fissato per il 1° agosto 2025 alle ore 21:00, rientra nel programma estivo del Comune di Assisi e si svolge in collaborazione con il festival Suoni Controvento 2025, promosso da Aucma.

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, presenterà il suo nuovo tour “L’Albero delle noci – Tour estate”, che prende il nome dal suo ultimo album in uscita il 14 febbraio. L’album include dieci tracce, tra cui il brano che Brunori porterà per la prima volta al Festival di Sanremo. Durante la serata cover del 14 febbraio, l’artista si esibirà al fianco di Riccardo Sinigallia e Dimartino, omaggiando Lucio Dalla con “L’anno che verrà”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili online su Ticketitalia e Ticketone a partire dalle 14:30 del 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle 14:30 del 3 febbraio.

Gli assessori Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio hanno espresso grande entusiasmo per l’evento, sottolineando come il concerto di Brunori Sas rappresenti un altro tassello importante per l’estate ad Assisi 2025. Dopo l’annuncio degli Afterhours, attesi per il 3 agosto, questo concerto arricchisce ulteriormente il programma musicale e culturale della città.

La Rocca Maggiore si conferma una location ideale per grandi spettacoli, consolidandosi come uno dei principali attrattori culturali e turistici di Assisi. Gli assessori hanno annunciato che ci saranno sempre più iniziative in questo spazio, in collaborazione con realtà culturali e associative del territorio, per offrire un’esperienza unica a cittadini e turisti.