Presentata l’undicesima edizione della festa degli agricoltori

Presentata ufficialmente l’undicesima edizione della festa degli Agricoltori Assisi. L’evento di presentazione si è tenuto giovedì 30 gennaio alle 17 presso la sede di BN COM – media partner dell’iniziativa ormai da diversi anni – a Santa Maria degli Angeli. La festa degli Agricoltori, in programma domenica 16 febbraio 2025, è evento simbolo della tradizione e della cultura agricola del territorio. Quest’anno toccherà i comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona. Gran finale come ormai da tradizione all’Umbriafiere.

All’incontro sono intervenuti autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco f.f. di Assisi Valter Stoppini, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, il consigliere della Provincia di Perugia Scilla Cavanna. Presenti inoltre il presidente della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, Francesco Cavanna, e Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori.

Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori: “Organizzare grandi eventi è sempre impegnativo, ma vogliamo, come sempre, trasmettere un messaggio importante: il valore fondamentale dell’agricoltura e il supporto necessario per chi ogni giorno lavora in questo settore, contribuendo anche a manifestazioni come questa. Quest’anno dedichiamo la festa alle persone che ci hanno lasciato negli ultimi due anni, con un momento speciale per ricordarle. Invitiamo tutti a partecipare all’11ª Festa degli Agricoltori il 16 febbraio, una celebrazione che quest’anno sarà davvero speciale, con alcune novità e sorprese. E invitiamo tutti a donare a chi ha bisogno”.

Valter Stoppini, sindaco di Assisi f.f.: “Faccio i complimenti alla redazione di Assisi News (media partner dell’iniziativa, ndr) e ad Alessio Castellani, motore di questa squadra, e a tutti coloro che lo supportano nell’organizzare un evento così importante, giunto all’11ª edizione. La Festa degli Agricoltori celebra il lavoro di un territorio prevalentemente agricolo, unendo tradizione, innovazione e beneficenza, senza scopo di lucro. È un onore partecipare a una manifestazione che, da evento locale, ha ormai superato i confini regionali. Inoltre, grazie alla collaborazione comunicativa, promuoviamo la raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer, un’iniziativa fondamentale per chi vuole donare e fare la differenza.”

Valerio Bazzoffia, sindaco di Bettona: “Bettona, come Assisi e Bastia, condivide la grande eredità degli agricoltori, una tradizione millenaria che unisce innovazione e valori umani. L’agricoltura è fondamentale per l’umanità, non solo come comparto economico, ma anche come simbolo di forza e dedizione. Realizzare questa festa in un territorio francescano, dove natura e spiritualità si incontrano, è un onore, e il vostro atto di beneficenza a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze è un esempio prezioso per le future generazioni. Grazie per questa straordinaria opportunità.”

Scilla Cavanna, consigliere Provincia di Perugia: “È un onore partecipare a un evento come l’11ª Festa degli Agricoltori, che celebra un settore fondamentale come l’agricoltura, mantenendo viva la tradizione e rinnovandosi anno dopo anno. Questa iniziativa, con un forte fine benefico e un’importante valenza sociale, rappresenta un momento di festa e aggregazione per tutto il territorio. Come amministratori, non possiamo che supportare e promuovere manifestazioni così significative.”

Francesco Cavanna, presidente Pro Loco Santa Maria degli Angeli: “Abbiamo sempre supportato il comitato nella parte logistica della festa, un aspetto fondamentale per il suo successo. Nonostante alti e bassi, e anche durante il periodo del Covid, non ci siamo mai fermati, continuando a portare avanti la nostra attività in forma ridotta. Il nostro impegno è volto a sostenere la beneficenza: dopo aver coperto le spese, il ricavato viene devoluto all’ospedale Meyer, un’eccellenza della sanità italiana, per supportare la sua attività.”

Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra: “Ringrazio tutti per l’invito e per questa location di una redazione vicina al territorio. Oggi dimostriamo come il nostro impegno stia dando frutti. La nostra iniziativa è legata alla tradizione agricola di Bastia, dove si tiene una delle fiere più importanti d’Italia, che coinvolge agricoltori e aziende locali. Manifestazioni come questa sono fondamentali per valorizzare il settore agroalimentare, mostrando l’indotto e l’impegno che c’è dietro ogni attività agricola. L’Umbria si distingue per la qualità delle sue produzioni e, nonostante le sfide, dobbiamo sempre puntare sulle eccellenze locali. La sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione del nostro territorio sono essenziali. È bello vedere anche i giovani avvicinarsi all’agricoltura moderna, e questa fiera lo dimostra. Inoltre, la nostra iniziativa che ha voluto abbracciare l’evento ancora una volta come Città di Bastia Umbra è ancor più importante per il fine benefico a favore dell’ospedale Meyer di Firenze. E’ così che si conferma l’importanza sociale di queste manifestazioni. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato oggi, che parteciperanno alla festa e che continuano a sostenere queste iniziative.”

Durante la conferenza stampa è stato illustrato il programma della manifestazione: l’edizione di quest’anno propone un ricco percorso tematico che guiderà i visitatori alla scoperta delle eccellenze agricole locali, con il gran finale all’Umbriafiere che include tante novità e il tradizionale pranzo. Il corteo delle macchine agricole, sempre emozionante, coprirà – come detto – i comuni di Assisi (con partenza da Santa Maria degli Angeli), Bastia Umbra e Bettona, con attività pensate per valorizzare il ruolo centrale degli agricoltori nella promozione del territorio. “Sono attesi in oltre 300” – ha sottolineato Alessio Castellani.

L’evento si distingue anche per il suo impegno solidale, grazie alla donazione che verrà devoluta all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. È possibile donare tramite bonifico bancario all’IBAN: IT95E0623002848000035723944 – intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “12839”. Il gruppo delle testate edite da BN COM – Assisi News, Assisi Eventi, Assisi Sport e Umbria Social – rinnova con orgoglio il suo impegno al fianco degli agricoltori, partecipando anche quest’anno come media partner ufficiale dell’evento.