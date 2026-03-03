Terzo appuntamento della rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi”

Il 7 marzo lo storico Giovanni Grado Merlo e Fra Massimo Fusarelli ad Assisi
Riflettori accesi sul rapporto tra il santo di Assisi e i suoi frati. L’incontro sarà seguito dalla suggestiva Memoria del Transito in Basilica, trasmessa anche in diretta streaming.
Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, la rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi” prosegue con un terzo incontro di altissimo profilo, impreziosito da ospiti d’eccezione.
Sabato 7 marzo — presso il Refettorietto della Basilica di Santa Maria degli Angeli, a pochi passi dalla Porziuncola — si terrà il terzo evento, dedicato al tema “Francesco e i suoi frati”, che vedrà la partecipazione di:
- Giovanni Grado Merlo, professore emerito all’Università statale di Milano come storico;
- Fra Massimo Fusarelli OFM, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori come attualizzatore.
A moderare l’incontro sarà Fra Georges Massinelli OFM, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Antonianum.
L’incontro che nasce attorno a questo tema è oggi più che mai significativo perché parla di una fraternità concreta, vissuta e non solo proclamata, capace di rispondere alle sfide del mondo contemporaneo. In una società segnata da individualismo, competizione e solitudini diffuse, l’esperienza francescana ricorda che l’incontro autentico si costruisce nella condivisione della vita, nella cura delle relazioni e nella scelta della minorità come stile.
Su questo tema si confronteranno due ospiti di alto spessore — un profondo conoscitore della storia e il 121° successore di San Francesco — offrendo una riflessione su ciò che da sempre contraddistingue i frati: essere fratelli. Un tratto identitario che, oggi come ieri, si traduce in uno stile di vita fondato sulla relazione, sull’ascolto e sulla responsabilità reciproca.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Dalla riflessione alla preghiera: la novità del Transito
Al termine del dibattito i partecipanti si sposteranno nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per un momento di eccezionale intensità spirituale: la Memoria del Transito.
Proprio lì, dove Francesco rese l’ultimo respiro il 3 ottobre 1226, si rinnoverà ogni mese un rito di preghiera che collegherà la riflessione intellettuale al cuore pulsante del carisma francescano.
INFO UTILI
Quando: Sabato 7 marzo 2026, ore 16:00
Dove: Refettorietto della Basilica (Incontro) e Basilica di Santa Maria degli Angeli (Memoria del Transito)
Sito web: Francesco e i suoi frati
Streaming: Disponibile sui canali social “Frati Minori Assisi” e sulla app Francesco con me.
È inoltre possibile scaricare la locandina con il calendario completo di tutti gli appuntamenti della rassegna.
