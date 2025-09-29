Eolo Cicogna presenta esposto su contributo Pro Loco

Marche, Acquaroli “Determinati a continuare il lavoro iniziato” ANCONA (ITALPRESS) – “Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità con il governo precedente. E’ stato un lavoro importante, abbiamo avuto tante soddisfazioni, e intorno alla coalizione di questi […]

Marche, Meloni “Vince Acquaroli, elettori hanno premiato il suo lavoro” ROMA (ITALPRESS) – “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Così su […]

Anas, un piano da 90 milioni per la sostenibilità MILANO (ITALPRESS) – Un piano da 90 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di offrire standard di sicurezza sempre più elevati lungo le strade e autostrade di Anas, società del Gruppo FS. E’ quanto prevede il programma “Anas Green Road e Mobilità Elettrica”, annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda, Claudio Andrea Gemme, nel corso […]

Castellani “Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni” ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo-kazake. L’Italia e il Kazakistan sono due Paesi amici, ma non tutti i giorni arriva un capo di Stato, e un capo di Stato di un Paese importante come l’Italia”. Così Martino Castellani, direttore dell’Ice ad Almaty, commenta […]

Aeroporti, Dubai realizzerà un hub record da 260 milioni di passeggeri ROMA (ITALPRESS) – Dubai si prepara a una rivoluzione nel trasporto aereo. Un progetto ambizioso e visionario è in corso: la trasformazione dell’Al Maktoum International Airport – parte del grande complesso noto come Dubai South – in quello che sarà, una volta completato, il più grande aeroporto del pianeta. Un’infrastruttura capace di unire vacanze e […]

Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio ROMA (ITALPRESS) – Secondo la seconda proiezione realizzata dalconsorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidentedella Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per ilcentrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidantedel centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%.L’affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti. – […]

Il Centro della Fondazione TOG apre le porte alla città di Milano MILANO (ITALPRESS) – Domenica 28 settembre il Centro TOG Carlo De Benedetti di via Livigno 1 a Milano ha aperto le sue porte a tutta la cittadinanza per “Open TOG”. Una giornata in cui, tra laboratori, lettura animate, musica e aperitivo, è stato possibile vedere da vicino il lavoro della Fondazione TOG – Together To […]

Trentino, completato il Piano Banda Ultra Larga TRENTO (ITALPRESS) – La Provincia autonoma di Trento, Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale hanno annunciato il completamento del Piano Banda Ultra Larga (Bul) in Trentino, che ha portato la connettività ultraveloce in 164 dei 166 comuni del territorio provinciale, dei quali 161 sono raggiunti dalla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino […]

Lupi “Puntiamo a unire i moderati e ricostruire il centro” ROMA (ITALPRESS) – “Ogni voto è un test politico. Questa volta, nonostante non si sia riusciti a fare un election day, cosa che secondo me è un errore, si vota in sette regioni italiane. Ma il test politico riguarda in particolare i governatori uscenti. Per noi che governiamo nelle Marche, Calabria e Veneto, è evidente […]