Expo Osaka 2025: rilanciati i gemellaggi tra Umbria e Giappone

Assisi-Koya e Terni-Kobe tornano a rafforzare i legami

Grazie alla partecipazione dell’Umbria a Expo 2025 Osaka, i rapporti storici tra alcune città umbre e giapponesi hanno trovato nuova linfa. Secondo quanto riportato dalla fonte Aun, le municipalità di Assisi e Koya e quelle di Terni e Kobe hanno potuto riannodare legami che, nel tempo, erano andati affievolendosi, con conseguente perdita di opportunità culturali, turistiche ed economiche.

Nel Padiglione Italia, all’interno della settimana dedicata alla regione cuore verde d’Italia, martedì 2 settembre si sono svolti incontri istituzionali e culturali che hanno visto la partecipazione di autorità locali e religiose. L’evento, dal titolo “Nel segno del dialogo e della pace: dal gemellaggio Koya-Assisi a un partenariato Umbria-Giappone nel segno della pace”, è stato moderato da Marina Sereni, responsabile Attività internazionali di Sviluppumbria. Tra gli intervenuti, Yoshiya Hirano, sindaco di Koya, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, vicepresidente e assessore alla cultura, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, e fra Giulio Cesareo e fra Giulio Michelini dell’Ordine dei frati minori di Assisi.

In collegamento da remoto hanno partecipato anche il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e la giunta comunale. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni e la promessa di un prossimo appuntamento operativo.

Parallelamente, si è svolto il rilancio del gemellaggio Terni-Kobe, incentrato su cioccolato, San Valentino e grandi eventi. Fondato nel 1984, questo rapporto punta a una cooperazione più ampia tra i cluster del cioccolato umbri e giapponesi, valorizzata dall’esperienza di Eurochocolate. Hanno partecipato Alessandra Salinetti, assessore al turismo di Terni, Shinsuke Shirakawa del City Government di Kobe, Shinji Yamaguchi di Morozoff, Mauro Franceschini di Confagricoltura Terni, Marco Tortoioli Ricci della Città del Cioccolato e Federico Sisti della Camera di commercio dell’Umbria, con la moderazione di Gianpaolo Bruno, direttore di Ice Tokyo, come confermato dalla fonte Aun.

Questi eventi rappresentano un passo concreto per rafforzare la cooperazione culturale, turistica ed economica tra Umbria e Giappone, ridando vigore a storici legami internazionali.