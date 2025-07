Focus mondiale ad Assisi su crisi idrica e sfide del clima

Alta Scuola e Lares Italia, confronto per la resilienza ambientale

Ad Assisi si è svolto un confronto internazionale per analizzare le sfide del cambiamento climatico e della crisi idrica con uno sguardo operativo alla gestione dei rischi ambientali. L’evento ha raccolto esperti accademici, tecnici e operatori da Europa, Africa mediterranea e America Latina, all’interno della Summer School “Risk Management: Knowledge, Forecasting, Prevention, Protection, Planning, Preparedness”, promossa da Alta Scuola e LARES Italia, divenuta riferimento stabile per la formazione sulle emergenze ambientali.

Il Comune di Assisi ha ospitato i lavori nella Sala della Conciliazione, simbolo di riflessione sulle criticità globali, con la collaborazione della Regione Umbria, AURI e i comuni di Orvieto e Todi, ampliando la portata territoriale di un’iniziativa di respiro mondiale. La Summer School si è confermata spazio avanzato per costruire una cultura del rischio basata su evidenze scientifiche e azioni concrete, rafforzando la connessione tra prevenzione e pianificazione.

L’incontro ha sottolineato la necessità di un approccio integrato alle crisi ambientali contemporanee, dalla gestione della scarsità idrica agli eventi climatici estremi, richiedendo sinergie transnazionali e multilivello tra istituzioni, università e protezione civile. Grazie al dialogo con amministratori pubblici, operatori di settore e professionisti, il confronto ha permesso di analizzare strumenti di monitoraggio, sistemi di previsione avanzata e piani operativi per affrontare emergenze legate all’acqua e al clima.

Alta Scuola e LARES Italia hanno individuato in Assisi un centro strategico per promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di buone pratiche tra esperti di diversi paesi, consolidando l’importanza della multidisciplinarietà e dell’innovazione. L’obiettivo condiviso è di rafforzare le competenze dei territori attraverso la collaborazione con realtà globali, mettendo al centro l’adattamento climatico, la tutela delle risorse idriche e la resilienza delle comunità.

La partecipazione dell’assessore all’ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca, ha ribadito l’impegno del territorio nell’attuazione di politiche ambientali avanzate, in continuità con le scelte pionieristiche della Regione, prima in Italia a introdurre nello Statuto un articolo specifico sulla crisi climatica e a definire una delega esclusiva per la mitigazione e l’adattamento. Nel suo intervento, l’assessore ha richiamato l’urgenza di piani efficaci di prevenzione per ridurre il rischio idrico, affrontare alluvioni e siccità e garantire la resilienza del territorio.

Durante i lavori, i partecipanti hanno approfondito i modelli internazionali di gestione dell’acqua, mettendo in evidenza come l’emergenza climatica stia ridisegnando le priorità strategiche dei paesi. È emersa la necessità di potenziare i sistemi di monitoraggio, sviluppare reti tra enti e comunità locali e costruire alleanze tra operatori per una risposta coordinata e condivisa alle criticità ambientali.

Il simbolo di “Sorella Acqua” ha attraversato gli interventi, richiamando il valore universale dell’acqua come bene comune, unendo la dimensione sociale della sostenibilità con la necessità di costruire coesione tra comunità e istituzioni. LARES Italia ha ribadito la volontà di continuare a rafforzare la rete di professionisti della protezione civile, promuovendo una visione sistemica che integri le competenze tecniche con l’ascolto dei territori.

L’esperienza della Summer School ha confermato la centralità dell’Umbria come laboratorio di formazione e cooperazione nella gestione dei rischi ambientali, puntando su formazione, innovazione e scambio di buone pratiche. L’evento ha contribuito a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della preparazione nella gestione delle emergenze, costruendo un tessuto di relazioni tra istituzioni, università e operatori del settore, in una prospettiva di resilienza territoriale.

Il confronto internazionale ha rilanciato la necessità di una governance capace di anticipare le criticità, integrando innovazione e cooperazione multilaterale, e di costruire comunità preparate ad affrontare sfide che superano i confini geografici. I partecipanti hanno condiviso esperienze operative e modelli scientifici per rafforzare la risposta ai fenomeni climatici estremi e alla progressiva riduzione delle risorse idriche, puntando a una gestione attiva e consapevole dei rischi ambientali.

La Summer School si è confermata come spazio per la costruzione di politiche e strategie operative, evidenziando l’esigenza di sistemi previsionali avanzati per anticipare situazioni di emergenza e per la pianificazione territoriale sostenibile. La collaborazione tra istituzioni, università e operatori della protezione civile ha contribuito a consolidare reti utili a una gestione condivisa delle criticità climatiche, valorizzando le esperienze dei partecipanti.

L’iniziativa di Assisi ha inoltre evidenziato l’importanza della formazione continua e della multidisciplinarietà, integrando saperi accademici e competenze pratiche per affrontare le crisi ambientali con strumenti operativi aggiornati e condivisi. Il confronto ha favorito l’individuazione di strategie di adattamento climatico efficaci, mettendo in luce la necessità di una governance che favorisca la resilienza, l’innovazione e la partecipazione attiva delle comunità.

L’evento ha rilanciato il ruolo dell’Umbria come territorio proattivo, impegnato a rafforzare le politiche ambientali e a consolidare le competenze locali attraverso la collaborazione con le esperienze globali. La Summer School ha confermato la centralità di Assisi come spazio di dialogo tra università, istituzioni e protezione civile, contribuendo alla costruzione di territori più preparati, consapevoli e capaci di affrontare insieme le sfide globali legate al clima e all’acqua.