Assisi, al via il workshop gratuito “VI.VA. la bici!” per giovani

L’Associazione di promozione sociale VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi, nell’ambito del progetto “SMASH! Giovani per lo Sport e la partecipazione sociale”, organizza il workshop gratuito “VI.VA. LA BICI!” aperto a tutti i giovani dai 14 ai 35 anni. L’obiettivo del corso è stimolare i partecipanti ad intraprendere uno stile di vita sano e attivo, facendo scoprire loro le molteplici potenzialità dell’utilizzo della bicicletta, con particolare attenzione all’ecologia e alla sostenibilità.

Il programma del corso, della durata di 14 ore, prevede diverse attività: dalla meccanica di base, per prendere confidenza con la bicicletta e imparare a riconoscerne i vari componenti e le terminologie corrette, alle esercitazioni pratiche per mantenere efficiente la propria bicicletta, con regolazioni, sostituzioni e riparazioni dei principali componenti. Verranno inoltre affrontati temi legati alla sicurezza nella guida della bicicletta, come la regolazione, l’adattamento e il controllo della bicicletta prima di partire, nonché elementi di pronto intervento e primo soccorso. Infine, il corso si soffermerà sul benessere in bicicletta, insegnando ai partecipanti la postura e la condotta ideali per sfruttare a pieno i benefici del pedalare, con nozioni di biomeccanica, abbigliamento, nutrizione e idratazione.

Il workshop si concluderà con una biciclettata lungo la pista ciclabile, accompagnati da istruttori sportivi, e una merenda sana ed equilibrata, per vivere insieme il piacere di pedalare.

Verranno attivate due edizioni del corso: la prima si terrà dal 4 al 29 giugno, mentre la seconda dal 25 giugno al 13 luglio. Il workshop è condotto da professionisti esperti, coadiuvati dai volontari delle Organizzazioni partner del Progetto, e al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’iniziativa rientra nel più ampio Progetto “SMASH! Giovani per lo Sport e la partecipazione sociale”, finanziato dal Programma GAME UPI – Fondo per le politiche giovanili 2022, che mira a contribuire alla riduzione del disagio, all’aumento dell’inclusione e alla promozione della partecipazione sociale della popolazione giovanile. Il Progetto è coordinato dalla Provincia di Perugia e vede la collaborazione di diversi partner, tra cui l’Istituto Alberghiero di Assisi, l’APS VI.VA. Partecipazione e Solidarietà, l’A.S.D. Tennis Country Sporting Club, l’A.C.D. Montone, Ponte d’Incontro 3.0 APS e l’Associazione Trust Us. Inoltre, il Comune di Assisi ha aderito all’iniziativa.

Per partecipare al workshop gratuito “VI.VA. LA BICI!” è necessaria l’iscrizione obbligatoria e gratuita, da effettuare online tramite il link https://forms.gle/YxRsNRTo8dvvaVKb8 o il QR-code presente sulla locandina. I posti sono limitati, quindi si consiglia di affrettarsi a prenotare.