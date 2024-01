Bootcamp “Rural Creative Labs”. L’Europa offre un’opportunità di formazione gratuita ad Assisi

Entra nel vivo il progetto Erasmus+ Rural Creative Labs, un’iniziativa della Cooperativa Sociale FARE di Assisi, dedicata alla formazione e allo sviluppo di competenze di giovani residenti in Umbria che attualmente non studiano né lavorano. Il cuore del programma sarà un Bootcamp formativo gratuito che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2024, offrendo un’opportunità unica per acquisire competenze digitali, potenziare le soft skill, migliorare le capacità comunicative e stimolare lo spirito imprenditoriale.

Durante le 5 giornate intensive del Bootcamp, i partecipanti avranno accesso a strumenti innovativi e pratiche formative progettate per ispirare la creatività e sviluppare idee con un potenziale significativo. L’obiettivo è quello di fornire alle giovani menti umbre gli strumenti necessari per prosperare in un ambiente sempre più digitale e competitivo.

Una delle caratteristiche distintive del progetto è la possibilità per alcuni partecipanti di intraprendere un’esperienza formativa in Portogallo, anch’essa gratuita, arricchendo ulteriormente il loro bagaglio di conoscenze attraverso l’interazione con coetanei provenienti da diverse nazioni europee.

Il progetto Erasmus+ Rural Creative Labs è gestito in collaborazione con Instituto Pedro Nunes e Fundación TMA | Fab Lab Leon e sostenuto dall’Unione Europea. La Cooperativa Fare, promotrice dell’evento, invita tutti i giovani interessati a partecipare a questa esperienza formativa unica e stimolante.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare:

E-mail: info@cooperativafare.it

La registrazione al Bootcamp gratuito può essere fatta online a questo link: bit.ly/ModuloRCL

Non perdere l’opportunità di fare parte di questo entusiasmante percorso di crescita e sviluppo personale. Unisciti a noi nel plasmare un futuro più luminoso per le comunità rurali attraverso l’innovazione e la creatività.