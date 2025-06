Domande per i nidi comunali di Assisi fino al 22 giugno

Aperte anche ai non residenti con requisiti specifici

Domande per i nidi – C’è tempo fino al 22 giugno 2025 per presentare la domanda di iscrizione ai nidi comunali d’infanzia del Comune di Assisi per l’anno educativo 2025-2026. L’offerta riguarda quattro sedi dislocate sul territorio: Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. In totale sono disponibili 165 posti per accogliere bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni.

Il servizio è prioritariamente destinato ai residenti nel Comune di Assisi. Tuttavia, l’accesso è esteso anche a coloro che, pur non risiedendo in città, soddisfano determinati criteri. In particolare, potranno essere ammessi minori con almeno un genitore residente in uno dei Comuni appartenenti alla Zona Sociale 3 – ovvero Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica – o in Comuni limitrofi, a condizione che uno dei genitori presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Assisi o che almeno un nonno del minore risieda nel Comune stesso.

Il calendario prevede l’avvio delle attività educative il 1° settembre 2025 per la struttura di Santa Maria degli Angeli, denominata “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”, in funzione dal 2021. Le altre tre strutture, situate a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, sono di nuova realizzazione. I lavori di completamento sono in corso, con l’inaugurazione delle attività prevista per il 1° novembre dello stesso anno.

Le domande devono essere redatte in carta semplice, utilizzando il modulo apposito messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Assisi, all’interno della sezione “Nidi comunali d’infanzia”. La documentazione richiesta comprende la dichiarazione ISEE in corso di validità e la copia di un documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. La scadenza fissata è alle ore 23:59 del 22 giugno 2025. In alternativa, è possibile effettuare la consegna manuale presso l’ufficio Protocollo del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico. In questo caso, il termine utile è anticipato alle ore 12:00 del 20 giugno 2025.

Sarà necessario indicare nell’oggetto dell’e-mail o sul plico consegnato la dicitura “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”, per consentire una corretta classificazione e gestione delle richieste. Il Comune sottolinea l’importanza del rispetto delle scadenze e della completezza della documentazione, che costituiscono condizioni necessarie per l’ammissione al servizio.

L’assegnazione dei posti seguirà criteri di priorità legati alla residenza, alla situazione familiare, all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla condizione lavorativa dei genitori. La valutazione delle domande sarà effettuata secondo la graduatoria predisposta dagli uffici comunali, nel rispetto dei parametri previsti dal regolamento vigente in materia.

Il servizio comunale dei nidi d’infanzia di Assisi si propone di promuovere la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini nei primi anni di vita. Gli ambienti sono pensati per offrire contesti educativi accoglienti e stimolanti, in cui le esigenze affettive, relazionali e cognitive dei piccoli siano riconosciute e sostenute quotidianamente.

Particolare attenzione è rivolta all’inclusione e alla collaborazione con le famiglie, che rappresentano parte integrante del progetto educativo. Gli educatori e il personale ausiliario sono selezionati in base a requisiti professionali e formativi stabiliti dal Comune, con l’obiettivo di garantire un servizio qualificato e conforme agli standard normativi regionali e nazionali.

I genitori che intendano iscrivere i propri figli possono consultare il sito istituzionale per tutte le informazioni dettagliate, inclusi i criteri di accesso, le tariffe, i moduli da compilare e i contatti utili. Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente al Servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune di Assisi, tramite e-mail all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it oppure contattando i numeri telefonici 075 8138627, 075 8138651 e 075 8138626.

Il Comune ricorda che la frequenza ai nidi rappresenta un’occasione importante per il benessere dei bambini e per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie. La rete dei servizi educativi per la prima infanzia viene costantemente potenziata, con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze del territorio, favorendo l’accesso anche per le famiglie non residenti, quando vi siano le condizioni previste dal regolamento.

Con la nuova offerta educativa che include tre strutture di recente costruzione, l’amministrazione comunale intende consolidare l’impegno nell’ambito delle politiche per l’infanzia, promuovendo una maggiore copertura del servizio e una distribuzione più capillare sul territorio comunale.