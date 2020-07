Scuole, riunita commissione, punto su adeguamento spazi ad Assisi

Si è riunita la terza commissione consiliare per illustrare i risultati dei sopralluoghi effettuati e i primi interventi negli istituti scolastici di competenza comunale al fine di adeguare gli spazi scolastici, secondo le linee guida del ministero della Pubblica Istruzione per evitare il contagio Covid-19, per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre.

All’inizio della riunione il sindaco Stefania Proietti, in qualità di commissario straordinario per l’edilizia scolastica e l’assessore alle politiche scolastiche Simone Pettirossi, hanno fatto il punto dei numerosi incontri con i dirigenti scolastici.

L’amministrazione è da tempo al lavoro per garantire la riapertura delle scuole in totale sicurezza a settembre e per questo ha costituito una “task force” politico-tecnica proprio per reperire e definire gli spazie adeguati e sicuri per le aule di ogni istituto in osservanza delle regole per il distanziamento degli alunni e degli studenti.

Già prima dei criteri generali l’amministrazione si era mossa incontrando i dirigenti scolastici in videoconferenza più volte, constatando una notevole una capacità organizzativa del mondo della scuola, così come dimostrata nell’emergenza della pandemia con la didattica a distanza.

I sopralluoghi effettuati, seguiti in queste ore da altri incontri tecnici congiunti con le scuole, sono serviti per trovare le soluzioni e interventi di migliorie delle strutture e degli arredi, finanziati con i primi fondi assegnati dal governo, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza anche delle mense e di altri luoghi comuni all’interno degli edifici. E di questo si è discusso nel corso della riunione della commissione consiliare perchè la sicurezza dei ragazzi che le famiglie affidano alla scuola è la prima preoccupazione dell’amministrazione comunale.

Tanto è vero che il Comune pur di assicurare la sicurezza delle strutture scolastiche oltre ai fondi previsti dal decreto rilancio stanzierà delle proprie risorse. Tra questi, proprio oggi il sindaco, in base ai poteri commissariali assegnati per l’avvio dell’anno scolastico, ha firmato la disposizione per l’immediata attivazione del finanziamento di € 700.000 e l’inizio lavori per l’adeguamento funzionale degli spazi esterni delle scuole di Rivotorto, Palazzo e Petrignano mentre sta reperendo altri fondi nel bilancio comunale per ulteriori interventi negli spazi interni.