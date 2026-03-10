Anticipo 10% lavori pubblici approvato all’unanimità in Consiglio ad Assisi

La Lazio torna al successo, Marusic beffa il Sassuolo al 92′ Maldini aveva portato avanti i biancocelesti, poi il provvisorio pari di Lauriente'

Per il 2026 e per gli anni a venire la Cina punta a “crescita di qualità” PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha fissato un obiettivo di crescita economica del 4,5-5 % per il 2026, puntando a un buon avvio del nuovo piano quinquennale che traccia il percorso per uno sviluppo di alta qualità e offre una certezza quanto mai necessaria a un’economia mondiale in difficoltà. L’obiettivo di crescita del PIL […]

L’Atalanta si prepara per il Bayern, Palladino “Vogliamo un’altra notte magica” "Non vogliamo porci limiti, ce la giocheremo ma dobbiamo essere noi stessi"

La Cina promuoverà trasporti più smart e verdi nel periodo 2026-2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina promuoverà la transizione digitale e verde del suo settore dei trasporti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato oggi il ministro dei Trasporti Liu Wei.Nei prossimi cinque anni, il Paese promuoverà l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti e lavorerà per portare avanti lo sviluppo di […]

Energia più cara e rischio stagflazione in Europa con la guerra in Iran ROMA (ITALPRESS) – La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele, insieme alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha generato forti tensioni nei mercati energetici mondiali. Gli economisti avvertono del rischio di stagflazione, una situazione in cui l’economia rallenta mentre i prezzi continuano a salire. In questo scenario la Banca centrale europea dovrà valutare con […]

Mattarella “Abbattere gli ostacoli che limitano le potenzialità delle donne” ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso della storia repubblicana, la presenza crescente delle donne nei diversi ambiti professionali ha segnato una trasformazione profonda nel nostro Stato. Per lungo tempo era scontato che gli incarichi di vertice fossero rivestiti da uomini. Alle donne era riconosciuto un ruolo confinato ai livelli esecutivi, amministrativi, di supporto”. Lo ha detto […]

VINCI in Italia, nasce la Fondazione con progetti gestiti dai dipendenti ROMA (ITALPRESS) – Nasce la Fondazione VINCI Italia, ente del Terzo Settore costituito per sostenere progetti e iniziative dedicati all’inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio, promuovendo al tempo stesso il volontariato aziendale e l’impegno civico. Un’iniziativa che si distingue nel panorama delle fondazioni d’impresa italiane per un modello ancora […]

Von der Leyen “Nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versarelacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto larepressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidentedella Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorsoalla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. “Sentirete opinionidiverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerravolontaria o una […]

Italpress-Philia, al via nuovo format tv Power Talks con Toti, Liguori, Ruggieri e Nicolini MILANO (ITALPRESS) – Prende il via martedì 10 marzo 2026, ogni settimana sul network Italpress, “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, la società milanese di comunicazione strategica e relazioni istituzionali. Un appuntamento settimanale di 15 minuti dedicato all’analisi dell’attualità economica, politica e sociale dal […]